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Ємець хоче, щоб НСЗУ займалася медичним страхуванням

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МОЗ хоче зробити медичне страхування / Право на владу

Новий очільник міністерства охорони здоров'я заявив, що має на меті перетворити Національну службу здоров'я України на службу, що займатиметься медичними страхуваннями. Він вважає необхідним надати українцям таке страхування на державному рівні.

Про це Ємець заявив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в ефірі 1+1.

До теми: Ємець про медреформу: якщо пацієнт або лікар буде проти – її не буде

На запитання, чи збирається нова команда МОЗ скасувати Національну службу здоров'я України, новий очільник міністерства відповів, що ніякого скасування не буде. Разом з тим він додав, що планує змінити назву та функцію НСЗУ.

 
Ілля Ємець – голова МОЗ
“Ні в якому разі скасування (НСЗУ, – ред.) не буде...Тільки назву і функцію поміняти, щоб це був страховий поліс спочатку базового рівня, потім другого рівня, потім третього рівня”.

Ємець додав, що кожна людина має право на страхову медицину на державному рівні. "Перше, що ми маємо зробити, це страхова медицина",  – заявив він.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новий уряд Шмигаля Медична реформа Ілля Ємець Міністерство охорони здоров’я Національна служба здоров'я України Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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