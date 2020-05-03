24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

МОЗ планує збільшити кількість тестів на COVID-19 до 20 – 25 тисяч протягом травня

- Читать новость на русском
Збільшення кількості тестувань на COVID-19 в Україні
Тести на коронавірус збільшать / Shutterstock

Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань в Україні до 20 – 25 тисяч за добу. В МОЗ сподіваються здійснити це протягом травня.

За квітень кількість тестувань українців збільшилась з 700 до 7 тисяч на добу. Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

Актуально У вихідні та свята кількість тестів на коронавірус має бути такою ж, як і в будні, – Зеленський

Він додав, що в найближчих планах МОЗ – збільшення добових тестів до 10 тисяч. Степанов запевнив, що лабораторії до цього готові.

Водночас за кошти Стабілізаційного фонду і донорів МОЗ планує додатково закупити ПЛР системи.

В Україні тестування на коронавірус проводять передусім:

  • людям, які мають симптоми ГРВІ чи хворі на пневмонію;
  • тим, хто повернувся з країн, де підвищений епідеміологічний рівень;
  • тим, хто проживає в одному домі з хворим на COVID-19;
  • медпрацівникам (зокрема тим, хто контактує з хворими на COVID-19 або тілами померлих від цієї хвороби).

Зверніть увагу!  Наразі, за даними Worldometer, Україна – на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів на 1 мільйон населення. Для порівняння, цей показник у Литві становить 46 121 (загальна кількість 125 555), Португалії 38 814 (всього 395 771), Італії 31 603 (всього 1 910 761), Великій Британії 12 058 (всього 818 539).

тести на коронавірус
Тести на коронавірус і їхня ціна в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Тести на коронавірус Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
сьогодні , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза