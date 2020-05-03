МОЗ планує збільшити кількість тестів на COVID-19 до 20 – 25 тисяч протягом травня

Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань в Україні до 20 – 25 тисяч за добу. В МОЗ сподіваються здійснити це протягом травня.

За квітень кількість тестувань українців збільшилась з 700 до 7 тисяч на добу. Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Він додав, що в найближчих планах МОЗ – збільшення добових тестів до 10 тисяч. Степанов запевнив, що лабораторії до цього готові.

Водночас за кошти Стабілізаційного фонду і донорів МОЗ планує додатково закупити ПЛР системи.

В Україні тестування на коронавірус проводять передусім:

людям, які мають симптоми ГРВІ чи хворі на пневмонію;

тим, хто повернувся з країн, де підвищений епідеміологічний рівень;

тим, хто проживає в одному домі з хворим на COVID-19;

медпрацівникам (зокрема тим, хто контактує з хворими на COVID-19 або тілами померлих від цієї хвороби).

Зверніть увагу! Наразі, за даними Worldometer, Україна – на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів на 1 мільйон населення. Для порівняння, цей показник у Литві становить 46 121 (загальна кількість 125 555), Португалії 38 814 (всього 395 771), Італії 31 603 (всього 1 910 761), Великій Британії 12 058 (всього 818 539).



Тести на коронавірус і їхня ціна в Україні / Інфографіка 24 каналу