МОЗ пояснило, чому у 2020 році можуть знизити зарплати медиків

Збільшення заробітної плати медичним працівникам можливе лише в тих закладах, де немає дефіциту фінансування. При цьому працівникам лікарень, де є недофінансування, заробітні плати можуть навпаки знизити.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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Очільник Максим Степанов “В тих закладах, які мають брак фінансування може бути підвищення рівня заробітної плати. Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу. Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит фінансування, то у них може бути зниження заробітних плат”.

Він додав, що в закладах з дефіцитом фінансування також можуть відбутися скорочення медиків. Тому, за його словами, необхідно вносити певні зміни до імплементації другого етапу медичної реформи, аби цього уникнути.

Переваги медичної реформи

Безкоштовне надання послуг для українців.

Доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового поліса).

Мотивація (фінансова мотивація найкращих спеціалістів: хто краще лікує – більше отримує).

Додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі).

Незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).

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