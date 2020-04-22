24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

МОЗ пояснило, чому у 2020 році можуть знизити зарплати медиків

- Читать новость на русском
Скорочення зарплатні ліякарям / unsplash.com

Збільшення заробітної плати медичним працівникам можливе лише в тих закладах, де немає дефіциту фінансування. При цьому працівникам лікарень, де є недофінансування, заробітні плати можуть навпаки знизити.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

Також на тему: МОЗ закупило костюми для захисту лікарів на 40% дорожче, – Устінова

 
Очільник Максим Степанов
“В тих закладах, які мають брак фінансування може бути підвищення рівня заробітної плати. Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу. Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит фінансування, то у них може бути зниження заробітних плат”.

Він додав, що в закладах з дефіцитом фінансування також можуть відбутися скорочення медиків. Тому, за його словами, необхідно вносити певні зміни до імплементації другого етапу медичної реформи, аби цього уникнути.

Переваги медичної реформи

  • Безкоштовне надання послуг для українців.
  • Доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового поліса).
  • Мотивація (фінансова мотивація найкращих спеціалістів: хто краще лікує – більше отримує).
  • Додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі).
  • Незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Медична реформа Новини Здоров'я Медицина Гроші Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
21 квітня 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин