МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець презентував законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з епідемією коронавірусу. Раніше міністр ініціював позачергове засідання Верховної Ради України для його ухвалення.

Про презентацію нового законопроєкту у телеграм-каналі повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Що передбачає законопроєкт:

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом:

за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

з коронавірусом: за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем; Можливість працівникам виконувати роботу з дому ;

; Заборону на проведення масових заходів на понад 200 осіб;

на понад 200 осіб; Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;

та контролю під час карантину через коронавірус; Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;

на територію України; Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Що Ємець раніше казав про цей законопроєкт?Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець раніше заявив про необхідність провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом.



Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.

Коронавірус в Україні: найважливіше

Станом на 13 березня в Україні є лише два підтверджені випадки захворювання на коронавірус – обидва у Чернівцях. Також підтверджене захворювання було і в 71-річної жінки з Радомишля. Та, на жаль, через хворобу вона померла.

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