МОЗ прокоментувало звинувачення, що у вихідні проводять менше тестів на коронавірус
У МОЗ заперечили, що менша кількість нових випадків інфікування COVID-19 пов'язана з тим, що у вихідні роблять менше тестів.
Про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.
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За словами епідеміолога, за добу в Україні роблять орієнтовно 1000-1200 тестів.
Наші лабораторії у стані підвищеної готовності, вони працюють. Декілька лабораторій взагалі працюють цілодобово. Ні, такого насправді не було (що у неділю роблять менше тестів — ред.), є графік чергувань, і лабораторії працюють в режимі 24/7,
– заявив Роман Родина.
Зокрема, за добу 6 квітня в Україні протестували 1409 людей з підозрою на коронавірус.
Також у ЦГЗ зауважили певну тенденцію до зниження кількості нових випадків зараження в Україні.
Якщо раніше реєстрували близько 150-160 підтверджених випадків, то зараз реєструють менше – десь 130-140. Тобто, ріст захворюваності стабілізувався і почалася тенденція до зменшення кількості позитивних тестів.
Як тестують на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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