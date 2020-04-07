МОЗ прокоментувало звинувачення, що у вихідні проводять менше тестів на коронавірус

У МОЗ заперечили, що менша кількість нових випадків інфікування COVID-19 пов'язана з тим, що у вихідні роблять менше тестів.

Про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.

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За словами епідеміолога, за добу в Україні роблять орієнтовно 1000-1200 тестів.

Наші лабораторії у стані підвищеної готовності, вони працюють. Декілька лабораторій взагалі працюють цілодобово. Ні, такого насправді не було (що у неділю роблять менше тестів — ред.), є графік чергувань, і лабораторії працюють в режимі 24/7,

– заявив Роман Родина.

Зокрема, за добу 6 квітня в Україні протестували 1409 людей з підозрою на коронавірус.

Також у ЦГЗ зауважили певну тенденцію до зниження кількості нових випадків зараження в Україні.

Якщо раніше реєстрували близько 150-160 підтверджених випадків, то зараз реєструють менше – десь 130-140. Тобто, ріст захворюваності стабілізувався і почалася тенденція до зменшення кількості позитивних тестів.

Як тестують на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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