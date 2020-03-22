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МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні

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Ємець закликав ввести надзвичайний стан / facebook.com/moz.ukr

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану. У відомстві заявили, що якби надзвичайний стан було введено раніше, то вдалося б уникнути такого стрімкого поширення хвороби.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

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Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в Уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б,
– зауважив Ілля Ємець.

Міністр також заявив, що для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.

Станом на 22 березня підтвердили 47 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні вже 3 смертельні випадки від коронавірусу. Проте у Чернівцях вилікували першого хворого.

Головне про поширення коронавірусу в Україні

  • 22 березня зафіксували ще 26 випадків захворювання на Covid-19. Таким чином загальна кількість випадків збільшилась до 73. 22 людини перебувають у важкому стані.
  • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Попередньо, він триватиме до 3 квітня.
  • З 16 березня 2020 року закриті свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
  • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Міністерство охорони здоров’я Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Ілля Ємець Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Надзвичайний стан в Україні 2020 Медицина
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