МОЗ радить українцям купувати ліки в режимі онлайн

Через пандемію коронавірусу МОЗ радить не відвідувати місць масового скупчення людей без потреби. Натомість замість того, аби піти в аптеку, у міністерстві радять купувати ліки онлайн, там же і сплачувати комунальні послуги.

У фейсбуці пресслужба МОЗ закликала органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких онлайн-сервісів у регіонах.

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Натомість Дніпропетровська ОДА вже стала партнером з Сервісом пошуку та доставки ліків. Пілотний проєкт "ЛікиВдома" дає змогу замовити медичні засоби онлайн або телефоном. Поки що сервіс працює у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому. Найближчим часом він стане доступним і в інших районах області.

Як скористатися сервісом?

Для цього необхідно зайти на сайт Liki24.com, сформувати замовлення, обрати у способах доставки "Доставка Укрпоштою". Також ліки можна замовити за телефоном 068 296 14 52. За доставку доплачувати не потрібно – вона безкоштовна.

Зауважимо, що замовлення не приймаються на медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, а також на препарати з переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби,

– йдеться у повідомленні.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

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