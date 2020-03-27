МОЗ радить українцям купувати ліки в режимі онлайн
Через пандемію коронавірусу МОЗ радить не відвідувати місць масового скупчення людей без потреби. Натомість замість того, аби піти в аптеку, у міністерстві радять купувати ліки онлайн, там же і сплачувати комунальні послуги.
У фейсбуці пресслужба МОЗ закликала органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких онлайн-сервісів у регіонах.
До теми Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Натомість Дніпропетровська ОДА вже стала партнером з Сервісом пошуку та доставки ліків. Пілотний проєкт "ЛікиВдома" дає змогу замовити медичні засоби онлайн або телефоном. Поки що сервіс працює у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому. Найближчим часом він стане доступним і в інших районах області.
Як скористатися сервісом?
Для цього необхідно зайти на сайт Liki24.com, сформувати замовлення, обрати у способах доставки "Доставка Укрпоштою". Також ліки можна замовити за телефоном 068 296 14 52. За доставку доплачувати не потрібно – вона безкоштовна.
Зауважимо, що замовлення не приймаються на медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, а також на препарати з переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби,
– йдеться у повідомленні.
Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
На Вінниччині вже 16 хворих на коронавірус, серед них є працівниці пологового будинкусьогодні , 18:55
-
Пєсков підтвердив випадок зараження коронавірусом в адміністрації Путінасьогодні , 13:04
-
Чому не варто носити маску на вулиці: пояснення вірусологасьогодні , 15:42
-
На Львівщині запровадять масове тестування на COVID-19: з кого почнутьсьогодні , 17:11
-
В Італії померла четверта українка від коронавірусусьогодні , 11:11
-
Іспанія повернула браковані експрес-тести у Китай: такі ж закупляла влада Києвасьогодні , 14:26