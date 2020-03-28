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МОЗ рекомендує виділити лікарів для пацієнтів без декларації під час карантину

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МОЗ рекомендує виділити лікарів для пацієнтів без декларації під час карантину / 24 канал

МОЗ рекомендує доукомплектувати центри первинної допооги лікарями, які зможуть приймати пацієнтів без декларації. Консультації стосуватимуться підозр на коронавірус.

"Такі лікарі консультуватимуть, передусім, пацієнтів з симптомами коронавірусу та гострих респіраторних захворювань. Це стосуватиметься лише осіб, які не встигли підписати декларацію з сімейним лікарем",
– повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

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Також у Міністерстві охорони здоров’я закликають українців, у яких ще немає декларації, вирішувати це питання якнайшвидше. А в разі, коли в людини – підвищена температура, сухий кашель та ускладнене дихання, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою і викликати швидку допомогу.

Наразі в Україні на COVID-19 захворіли 311 осіб, 8 людей померли. 4 – одужали.

Найбільш інфіковані регіони:

  • Чернівецька область – 47 випадків, 1 – летальний;
  • Київська область – 41 випадок;
  • м. Київ – 74 випадки;
  • Тернопільська область – 43 випадки, 1 – летальний;
  • Івано-Франківська область – 28 випадків, 3 – летальні.
     

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Автор: Ірина Пундор
Теги: Карантин в Україні 2020 Медицина Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Новини України
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