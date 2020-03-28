МОЗ рекомендує виділити лікарів для пацієнтів без декларації під час карантину

МОЗ рекомендує доукомплектувати центри первинної допооги лікарями, які зможуть приймати пацієнтів без декларації. Консультації стосуватимуться підозр на коронавірус.

"Такі лікарі консультуватимуть, передусім, пацієнтів з симптомами коронавірусу та гострих респіраторних захворювань. Це стосуватиметься лише осіб, які не встигли підписати декларацію з сімейним лікарем",

– повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

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Також у Міністерстві охорони здоров’я закликають українців, у яких ще немає декларації, вирішувати це питання якнайшвидше. А в разі, коли в людини – підвищена температура, сухий кашель та ускладнене дихання, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою і викликати швидку допомогу.

Наразі в Україні на COVID-19 захворіли 311 осіб, 8 людей померли. 4 – одужали.

Найбільш інфіковані регіони:

Чернівецька область – 47 випадків, 1 – летальний;

Київська область – 41 випадок;

м. Київ – 74 випадки;

Тернопільська область – 43 випадки, 1 – летальний;

Івано-Франківська область – 28 випадків, 3 – летальні.





Скільки живе коронавірус? / Інфографіка 24 каналу