МОЗ розглядає можливість евакуації українців з Японії

Україна розглядає можливість евакуації здорових українців з круїзного лайнера Diamond Princess. Відомо, що такою можливістю може скористатися 21 українець з судна.

Відомо, що від самого початку на борту судна перебувало 25 українців. 4 з них госпіталізували у зв'язку з хворобою, розповів заступник очільниці МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

До теми: З лікарні виписали українку, яка заразилися коронавірусом на судні Diamond Princess

Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає питання евакуації українців з лайнера Diamond Princess, на якому спалахнув коронавірус.

Усі інші (здорові українці, – ред.) перебувають на карантині, в ізоляції або на борту судна. З ними маємо постійний контакт, МЗС з ними постійно контактує. Також розглядали питання і пропонували українцям розглянути можливості евакуації їх з Японії до України. Поки що ми не отримали згоди, але питання на контролі,

– заявив Ляшко.



Розглядається можливість евакуації українців з Японії / Фото: Twitter

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Станом на 26 лютого, серед пасажирів лайнера кількість інфікованих коронавірусом Covid-2019 – 705 осіб.

17 січня США евакуювали 300 своїх громадян, й у 14 з них виявили коронавірус Covid-19.

Влада Японії зазначила, що якщо інші країни також захочуть забрати своїх громадян – вони готові до співпраці.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили перші 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

27 лютого борт покинув останній пасажир лайнеру. 150 членів екіпажу висадять впродовж декількох наступних днів. Після того, як вони покинуть корабель, їх помістять на карантин на 14 днів.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.