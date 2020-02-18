МОЗ розглядає три місця для евакуації людй з Уханя

Натомість очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та не сіяти паніку.

Нині МОЗ приготувало 3 місця для евакуації людей з Уханя, про це Зоряна Скалецька повідомила під час брифінгу у Борисполі.

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За словами міністерки, з місцем остаточно визначаться тоді, коли буде відома точна кількість осіб, що сядуть на літак.

Місце є безпечним як і для тих громадян, які будуть евакуйованими та розміщеними в ізоляції, так і для всіх українців, котрі є в Україні зараз. Всі заходи безпеки погоджені й відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці,

– заявила Зоряна Скалецька.

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