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МОЗ розглядає три місця для евакуації людй з Уханя

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Що відомо про евакуацію людей з Уханя / 24 канал

Натомість очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та не сіяти паніку.

Нині МОЗ приготувало 3 місця для евакуації людей з Уханя, про це Зоряна Скалецька повідомила під час брифінгу у Борисполі.

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За словами міністерки, з місцем остаточно визначаться тоді, коли буде відома точна кількість осіб, що сядуть на літак.  

Місце є безпечним як і для тих громадян, які будуть евакуйованими та розміщеними в ізоляції, так і для всіх українців, котрі є в Україні зараз. Всі заходи безпеки погоджені й відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці,
– заявила Зоряна Скалецька. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Зоряна Скалецька Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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