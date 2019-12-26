МОЗ розкритикували за некоректні рекомендації вживання цукру

Нещодавно МОЗ рекомендував українцям обмежити вживання цукру до 5% від загальної кількості спожитих калорій, замінити солодощі "природним зефіром" та читати етикетки продуктів. Відома дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, що такі рекомендації лише вводять в оману та можуть нашкодити здоров'ю.

Дієтолог Оксана Скиталінська розкритикувала рекомендації МОЗ щодо вживання солодощів і зазначила, що жодна з тих порад насправді не працює.

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Про 5% цукру

Перша рекомендація стосувалася обмеження рівня цукру до 5% від загальної кількості спожитих калорій.

По-перше, скільки це – 5% від загальної кількості спожитих калорій?

В більшості люди поняття про не мають скільки це. Та головне, що фокус треба робити зовсім не на цьому.



Значна кількість цукру надходить у наш організм непомітно/Фото:Unsplash

Оксана Скиталінська Бо 5% для активної людини – це одне, а для офісної сидячої, з інсулінорезистентністю (а таких – може і всі 50%) – зовсім інше. А якщо в людини нездоровий раціон і складається з булочок, вареників, пельменів, майонезу, смажених котлет? То теж 5% рахувати? А якщо вона переїдає тих калорій? А більшість переїдає, хоча не розуміють цього”.

У рекомендаціях йдеться про те, що слід споживати в день не більше п'яти чайних ложок "вільного" цукру.

Втім, тут варто розуміти, що це дуже умовно, бо значна частина цукру надійде в організм із макаронами, пельменями, варениками, млинцями, оладками, сирниками – всім, де є борошно, але люди навіть не враховують цього.

Прискіпливо рахувати калорії теж не потрібно. А щоб не "перебрати" з ними, треба обирати природні продукти – овочі, ягоди, каші, білкові продукти (яйця, кисломолочні, бобові), горіхи – то здорові й не надмірні калорії. А більшість переробленої, концентрованої їжі та напоїв (якщо це не вода) – надмірні калорії.



Найкращим і єдино безпечним десертом є фрукти/Фото: Unsplash

Альтернатива – вигаданий "натуральний зефір"

Наступна рекомендація МОЗ стосувалася заміни цукерок альтернативними солодощами. Спочатку наведено перелік фруктів і сухофруктів, ні словом не згадані ягоди, а потім вказано смузі, пастилу, "натуральний" зефір.

Дієтологиня розповіла, в чому тут проблема та недолік.

Багато людей роблять смузі дуже солодкими, бо кладуть банани, мед і сухофрукти. Пастила – такий самий концентрований цукор, як і інші солодощі. І стрибок інсуліну така пастила дає суттєвий.

А от що таке "натуральний зефір"? Це ягода чи фрукт? Де воно росте?



Натурального зефіру просто не існує/Фото: Unsplash

Пані Оксана навела іронічні теорії походження "натурального зефіру"

"В цьому році був зібраний нечуваний урожай натурального зефіру".

"В супермаркетах з'явився морожений натуральний зефір".

"Українці консервують, сушать, квасять натуральний зефір".

Оксана Скиталінська “ Щоб не заплутувати людей і не ускладнювати їм життя, а полегшувати й справді допомагати їм ставати здоровими, треба чітко сказати: замініть цукор на ягоди, фрукти й десерти на їх основі без додавання цукру і меду”.



Десерти із додаванням цукру чи меду не можуть бути корисними/Фото:Unsplash

Про трансжири

"Відмовтесь від споживання їжі з трансжирами – читайте етикетки" – рекомендація МОЗ,

Оксана Скиталінська пояснила, що, по-перше, етикетки, як правило, не "читабельні", там з лупою не прочитаєш. По-друге, ніякий виробник не пише "трансжир", а називає його різними назвами – "з додаванням рослинних жирів" олія, "гідрогенізована рослинна олія" і тп.

Тому треба написати, що ВСІ напівфабрикати (перерахувати) містять, сирні продукти та всі кондитерські вироби (печива, цукерки з помадкою і тд).

Час від часу можна і картопельки смаженої з'їсти, з квашеною капусточкою та оселедцем, і з'їсти шматочок торта, і випити шампанське.

Але повинна бути система!