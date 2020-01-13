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МОЗ розподілило у регіони нову партію ліків проти раку молочної залози

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МОЗ розподілило у регіони нову партію ліків проти раку молочної залози / Unsplash

Міністерство охорони здоров'я України підписало відповідний наказ про розподіл ліків 10 січня, а загальна вартість закупленого препарату коштами держбюджету 2018 року – 140,855 мільйона гривень.

МОЗ розподілило між регіонами 37,197 флаконів препарату "Онтрузант" (Трастузумаб) виробництва компанії "Біоген" (Данія) (заявник – "Самсунг Біоепіс", Нідерланди). Про це йдеться на офіційному сайт Міністерства охорони здоров'я України.

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Так, 8,248 упаковок розподілено в Київ, 6,486 – до Львівської, 3,633 – Дніпропетровської області. Крім того, ще 490 упаковок розподілені в Національний інститут раку (НІР).

Додамо, щороку у світі реєструється 14 мільйонів нових випадків раку, з яких 140 тисяч припадають на Україну. Найпоширенішою формою злоякісної онкології серед жінок є рак молочної залози.


Що треба знати про РМЗ / Інфографіка 24 канал

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина
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