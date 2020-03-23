МОЗ розтягує в часі спалах коронавірусу в Україні: для чого

У МОЗ намагаються розтягнути спалах Covid-2019 у країні, аби не допустити піку поширення інфекції. Якщо він настане, то державу чекають неабиякі випробування.

Серед них – можлива нестача медичних працівників. Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санепідеміологічний лікар Віктор Ляшко.

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Я був би дуже радий, якби в Україні не настав пік цього захворювання. Усі заходи зараз введені для того, аби розтягнути в часі спалах коронавірусної хвороби,

– зауважив він.

За його словами, головне завдання на цей момент полягає у тому, щоб запобігти піку захворюваності. Як каже Ляшко, це "стане паралічем для системи охорони здоров’я". Пік призведе до того, що в Україні можуть бути проблеми в наданні медичної допомоги.

"Саме тому всі мають бути свідомими. Якщо ми всі дотримуватимемось карантину, усіх рекомендацій та заходів, то це розтягне в часі спалах. І тут я вам гарантую: якщо нам вдасться відійти від піку, наша система охорони здоров’я надасть допомогу усім, хто її потребуватиме", – додав заступник глави МОЗ.

Ляшко також розповів, що в Україні 80% інфікованих людей планують лікувати у домашніх умовах (якщо не буде показань для госпіталізації). Важкі випадки везтимуть до лікарень.

Бригади швидкої допомоги на онлайн-карті будуть мати чітку статистику: можна везти в таку-то лікарню, бо там є ще 2 вільні ліжка в реанімації. Такими методами ми будемо справлятися.

Головне, щоб не було піку. Буде пік – буде важко,

– наголосив Ляшко.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Тим часом Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків.



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