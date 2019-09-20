МОЗ скоротило витрати на людей з рідкісними захворюваннями

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МОЗ скоротило фінансування на орфанні захворювання
МОЗ скоротило фінансування на орфанні захворювання / Фото з соцмереж

Нове Міністерство охорони здоров'я скоротило бюджетні витрати на закупівлю ліків для людей з рідкісними хворобами.

Нова команда міністрів, яка займається охороною здоров'я, на третину скоротила бюджет на витрати для орфанних хворих. Фінансування деяких хвороб скоротилось майже удвічі, розповідає Українська Правда

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Про це свідчать дані законопроєкту про бюджет на 2020 рік. У 2019 році на дітей хворих на муковісцидоз держава витратила 72, 393 мільйонів гривень, а у 2020 планують витратити 34,822 мільйона гривень.

 
Орфанні хвороби – що це?
Ці захворювання трапляються вкрай рідко: в однієї людини серед 2 тисяч людей. В Україні та у світі на рідкісні недуги хворіє близько 5% населення.
Такі хвороби мають важкі симптоми і їх складно діагностувати, окрім того вони потребують дуже дорогого лікування.
Для більшості орфанних захворювань лікування ще не існує взагалі.


МОЗ скоротили витрати на орфанні захворювання

Фінансування дорослих хворих на гемофілію скоротилося удвічі: з 463,73 мільйона гривень до 262 мільйонів гривень.


Фінансування на деякі рідкісні хвороби скоротили удвічі


Законопроєкт від МОЗ про бюджет на 2020 рік

У спільноті пацієнтів з орфанними захворюваннями висловлюють думки, що скорочення витрат – дії ексочільниці МОЗ Уляни Супрун.

Проте навпаки, згідно з документами, минула команда МОЗ хотіла збільшити фінансування та просила створити окрему бюджетну програму для людей з рідкісними захворюваннями. Фінансування на витрати для орфанних захворювань мало становити 160 мільйонів гривень.

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Теги: Новини Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Здоров'я
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