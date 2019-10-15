МОЗ: Три з чотирьох упаковок ліків, які купують українці, – вітчизняного виробництва

Радник МОЗ Олександр Чумак розповів, що три з чотирьох упаковок ліків, які споживають українці, виробляють в Україні.

Олександр Чумак розповів "Українській правді. Життя" про те, яку фармаполітику будуватиме новий уряд.

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Зокрема, Олександр Чумак відзначив, що українська фарма надпотужна.

"3 з 4 упаковок лікарських засобів, які споживаються, – українського виробництва. В грошах це десь 28%. І 1/4 – імпорт, який коштує решту 72% грошей".

Це не тільки питання національної безпеки, це і питання жорсткого контролю якості того, що виробляється тут. Тими уповноваженими особами, які несуть адміністративно-кримінальну відповідальність за якість.

Середньозважена вартість одного лікарського засобу у порівнянні з імпортним, відрізняється в 3,6 раза.

Якби не було української фарми в тому вигляді, який вона має нині, держава витрачала б не 100 млрд, а десь 250.

Олександр Чумак “Я є палким прихильником української фарми. Головне, чого хочуть українські фармацевти – гармонізації українського законодавства з європейським. Це те місце, де інтереси фарми як бізнесу сходяться з інтересами держави й пацієнта. ”

На питання журналістів про те, чи плануються пільги для української фарми, Олександр Чумак відповів, що МОЗ на ці речі не впливає.

"Все, що може зробити МОЗ – створити список конкретних лікарських засобів, де виробники – українські, індійські, американські – будуть чітко розуміти, що в державі закупається отака структура лікарських засобів, а не лікується одне захворювання 8 різними типами, де ніхто ні за що не відповідає".

Як тільки це станеться, ми отримаємо потребу в нормальних лікарських засобах. Це призведе до зниження вартості ліків. До прикладу, Диклофенаків в Україні зареєстровано 54. Серед них, певно 65% – українського виробництва. Будуть конкурувати? Будуть".

Відтак, пільги будуть надані, якщо українська фарма покаже, що конкурентоздатна та далі триматиме цей відсоток.

Олександр Чумак На першу робочу зустріч організація роботодавців медичної промисловості звернулася в тому числі до МОЗ, до Мінекономрозвитку. Мінфіну з пропозиціями. Виробники пропонують державі, окрім створення переліку, забезпечити власним виробництвом з Нацпереліку більш ніж половину на нинішній день. Гарантують нижчі ціни від тих, за які нині закуповуються за бюджетні кошти. При цьому просять 4-річну преференцію на зафіксовані ціни. І мають підстави для цього”.

Близько 2,5 ВВП забезпечує українська фарма. З кожних 100 грн, які придбані на ринку препаратів українського виробництва, за різними оцінками, від 14 до 16% йде в бюджет.