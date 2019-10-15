МОЗ: Три з чотирьох упаковок ліків, які купують українці, – вітчизняного виробництва
Радник МОЗ Олександр Чумак розповів, що три з чотирьох упаковок ліків, які споживають українці, виробляють в Україні.
Олександр Чумак розповів "Українській правді. Життя" про те, яку фармаполітику будуватиме новий уряд.
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Зокрема, Олександр Чумак відзначив, що українська фарма надпотужна.
"3 з 4 упаковок лікарських засобів, які споживаються, – українського виробництва. В грошах це десь 28%. І 1/4 – імпорт, який коштує решту 72% грошей".
Це не тільки питання національної безпеки, це і питання жорсткого контролю якості того, що виробляється тут. Тими уповноваженими особами, які несуть адміністративно-кримінальну відповідальність за якість.
Середньозважена вартість одного лікарського засобу у порівнянні з імпортним, відрізняється в 3,6 раза.
Якби не було української фарми в тому вигляді, який вона має нині, держава витрачала б не 100 млрд, а десь 250.
На питання журналістів про те, чи плануються пільги для української фарми, Олександр Чумак відповів, що МОЗ на ці речі не впливає.
"Все, що може зробити МОЗ – створити список конкретних лікарських засобів, де виробники – українські, індійські, американські – будуть чітко розуміти, що в державі закупається отака структура лікарських засобів, а не лікується одне захворювання 8 різними типами, де ніхто ні за що не відповідає".
Як тільки це станеться, ми отримаємо потребу в нормальних лікарських засобах. Це призведе до зниження вартості ліків. До прикладу, Диклофенаків в Україні зареєстровано 54. Серед них, певно 65% – українського виробництва. Будуть конкурувати? Будуть".
Відтак, пільги будуть надані, якщо українська фарма покаже, що конкурентоздатна та далі триматиме цей відсоток.
Виробники пропонують державі, окрім створення переліку, забезпечити власним виробництвом з Нацпереліку більш ніж половину на нинішній день.
Гарантують нижчі ціни від тих, за які нині закуповуються за бюджетні кошти. При цьому просять 4-річну преференцію на зафіксовані ціни. І мають підстави для цього”.
Близько 2,5 ВВП забезпечує українська фарма. З кожних 100 грн, які придбані на ринку препаратів українського виробництва, за різними оцінками, від 14 до 16% йде в бюджет.
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