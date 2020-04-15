МОЗ: Україна побила власний антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна побила антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження за добу. Загальна кількість випадків COVID-19 за день зросла на 11,2%.
З 392 нових хворих – 29 дітей та 90 медиків, розповів Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.
До теми В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у столиці України – за добу хворобу виявили у 61 киянина.
Степанов розповів, що за останні 24 години госпіталізували 120 пацієнтів, з яких 7 дітей та 10 медичних працівників.
Загалом, з 3 764 пацієнтів з COVID-19 – 260 дітей та 684 медпрацівники.
Зважаючи на антирекорд щодо кількості захворювань, ми наполегливо закликаємо всіх вас відсвяткувати Великдень вдома,
– заявив Степанов.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я
Читайте також
-
У світі понад 2 мільйони хворих на коронавірус, але кількість нових захворювань знижуєтьсясьогодні , 08:34
-
На що витратять 135 мільйонів доларів від Світового банку: пояснення МОЗсьогодні , 10:42
-
Єврокомісія закликала сортувати сміття хворих на COVID-19сьогодні , 10:49
-
В Івано-Франківській області від коронавірусу помер сільський головасьогодні , 11:00
-
У США жінка народила, перебуваючи в комі через COVID-19: деталісьогодні , 09:18
-
Україна збільшить кількість тестувань на COVID-19 та закупить 838 апаратів ШВЛсьогодні , 10:31