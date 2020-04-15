МОЗ: Україна побила власний антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна побила антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження за добу. Загальна кількість випадків COVID-19 за день зросла на 11,2%.

З 392 нових хворих – 29 дітей та 90 медиків, розповів Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.

До теми В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у столиці України – за добу хворобу виявили у 61 киянина.

Степанов розповів, що за останні 24 години госпіталізували 120 пацієнтів, з яких 7 дітей та 10 медичних працівників.

Загалом, з 3 764 пацієнтів з COVID-19 – 260 дітей та 684 медпрацівники.

Зважаючи на антирекорд щодо кількості захворювань, ми наполегливо закликаємо всіх вас відсвяткувати Великдень вдома,

– заявив Степанов.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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