МОЗ хоче закупити респіраторні маски проти коронавірусу з запасом на 3 місяці
Міністерство охорони здоров'я України провело переговори з виробниками захисних масок, аби замовити додаткову кількість респіраторних масок.
Нині МОЗ оцінює потребу в засобах захисту та проводить підготовку до додаткових закупівель, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Як пише Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час круглого столу, який відбувся у Києві 12 лютого.
Ми провели кілька раундів оцінки потреби в засобах індивідуального захисту та медичних виробів для певних установ. Зараз в МОЗ стверджують нову методику для того, щоб забезпечити місячний і тримісячний запас засобів індивідуального захисту. Ми працюємо з Держрезервом. Паралельно МОЗ формує пропозицію про придбання додаткового обладнання на випадок необхідності. Це респіратори, костюми біологічного захисту, апарати для штучної вентиляції легенів та інше обладнання,
– заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Нагадаємо, що від зараження коронавірусом захищають лише респіратори N95 або респіратори FFP2.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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