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МОЗ хоче закупити респіраторні маски проти коронавірусу з запасом на 3 місяці

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МОЗ хоче закупити більше захисних масок / comstocksmag.com

Міністерство охорони здоров'я України провело переговори з виробниками захисних масок, аби замовити додаткову кількість респіраторних масок.

Нині МОЗ оцінює потребу в засобах захисту та проводить підготовку до додаткових закупівель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як пише Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час круглого столу, який відбувся у Києві 12 лютого.

Ми провели кілька раундів оцінки потреби в засобах індивідуального захисту та медичних виробів для певних установ. Зараз в МОЗ стверджують нову методику для того, щоб забезпечити місячний і тримісячний запас засобів індивідуального захисту. Ми працюємо з Держрезервом. Паралельно МОЗ формує пропозицію про придбання додаткового обладнання на випадок необхідності. Це респіратори, костюми біологічного захисту, апарати для штучної вентиляції легенів та інше обладнання,
– заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що від зараження коронавірусом захищають лише респіратори N95 або респіратори FFP2.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус 2020 Новини Афіша Здоров'я Здорове життя
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