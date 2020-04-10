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МОЗ України оновило протокол лікування хворих на COVID-19: дозволили ще один препарат

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У МОЗ оновили протокол лікування коронавірусу / Ілюстративне фото

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що в Україні оновили протокол лікування хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці.

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Степанов вважає, що новий протокол дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.

За його словами, в основу змін лягли нові дані дослідників з Японії, Австрії та інших країн, долучених до клінічних досліджень.

За потреби згодом у протокол можуть бути внесені додаткові зміни задля ефективнішого лікування,
– йдеться у повідомленні. 

Що змінилося у протоколі лікування пацієнтів з COVID-19:

  • Алгоритм застосування лікарських засобів став чіткішим;
  • З'явилася можливість застосовувати лікарський засіб Фавіпіравір;
  • Інформація щодо дозування препаратів стала детальнішою;
  • Удосконалили алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;
  • Оновили протипоказання, відповідно до актуалізованої версії бельгійської настанови (рекомендації щодо лікування хворих на COVID-19).

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікування Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Ліки Коронавірус COVID-19 Здоров'я
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