МОЗ України оновило протокол лікування хворих на COVID-19: дозволили ще один препарат

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що в Україні оновили протокол лікування хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці.

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Степанов вважає, що новий протокол дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.

За його словами, в основу змін лягли нові дані дослідників з Японії, Австрії та інших країн, долучених до клінічних досліджень.

За потреби згодом у протокол можуть бути внесені додаткові зміни задля ефективнішого лікування,

– йдеться у повідомленні.

Що змінилося у протоколі лікування пацієнтів з COVID-19:

Алгоритм застосування лікарських засобів став чіткішим;

З'явилася можливість застосовувати лікарський засіб Фавіпіравір ;

; Інформація щодо дозування препаратів стала детальнішою;

Удосконалили алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;

Оновили протипоказання, відповідно до актуалізованої версії бельгійської настанови (рекомендації щодо лікування хворих на COVID-19).

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