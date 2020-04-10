МОЗ України оновило протокол лікування хворих на COVID-19: дозволили ще один препарат
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що в Україні оновили протокол лікування хворих на коронавірус пацієнтів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці.
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Степанов вважає, що новий протокол дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.
За його словами, в основу змін лягли нові дані дослідників з Японії, Австрії та інших країн, долучених до клінічних досліджень.
За потреби згодом у протокол можуть бути внесені додаткові зміни задля ефективнішого лікування,
– йдеться у повідомленні.
Що змінилося у протоколі лікування пацієнтів з COVID-19:
- Алгоритм застосування лікарських засобів став чіткішим;
- З'явилася можливість застосовувати лікарський засіб Фавіпіравір;
- Інформація щодо дозування препаратів стала детальнішою;
- Удосконалили алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;
- Оновили протипоказання, відповідно до актуалізованої версії бельгійської настанови (рекомендації щодо лікування хворих на COVID-19).
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