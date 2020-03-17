МОЗ: В Україні чотири людини заразилися коронавірусом у межах країни

В Україні чотири людини інфікувалися Covid-19 безпосередньо в межах країни – не виїжджаючи за кордон.

Про це заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час позачергового засідання Верховної Ради.

До теми Останні новини про коронавірус в Україні: основне

За словами Ляшка, відтепер МОЗ України змінює алгоритм виявлення та діагностики інфікованих коронавірусом.

На жаль, у нас в Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. З них 4 випадки пов'язані з внутрішньодержавною передачею даного вірусу на території нашої країни,

– заявив Віктор Ляшко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що також є не поодинокі випадки інфікування коронавірусом українців за кордоном, враховуючи випадок захворювання працівника консульства. Шмигаль уточнив, що нині він проходить курс лікування.

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та один летальний випадок.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.