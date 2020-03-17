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МОЗ: В Україні чотири людини заразилися коронавірусом у межах країни

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Тест на коронавірус в Україні: новий алгоритм дій / Getty Images

В Україні чотири людини інфікувалися Covid-19 безпосередньо в межах країни – не виїжджаючи за кордон.

Про це заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час позачергового засідання Верховної Ради.

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За словами Ляшка, відтепер МОЗ України змінює алгоритм виявлення та діагностики інфікованих коронавірусом. 

На жаль, у нас в Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. З них 4 випадки пов'язані з внутрішньодержавною передачею даного вірусу на території нашої країни,
– заявив Віктор Ляшко. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що також є не поодинокі випадки інфікування коронавірусом українців за кордоном, враховуючи випадок захворювання працівника консульства. Шмигаль уточнив, що нині він проходить курс лікування.  

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та один летальний випадок.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Денис Шмигаль Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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