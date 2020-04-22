МОЗ визначило порядок проведення профілактичних щеплень в умовах пандемії COVID-19

Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко підписав відповідну постанову, як проводити щеплення в період пандемії коронавірусу.

Про порядок проведення щеплень в умовах пандемії повідомляє Інтерфакс-Україна.

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У постанові йдеться, що під час пандемії керівники медичних закладів повинні забезпечити доступ до екстреної вакцинації та вакцинації за епідемічними показаннями. Також медичним закладам наказали забезпечити суворе дотримання правил інфекційного контролю при проведенні профілактичних щеплень.

Окрім того, в постанові рекомендують подбати про скорочення кількості контактів і частоти відвідувань установ охорони здоров'я. Відтак, нині розглядається можливість створити виїзні мобільні бригади, які проводитимуть щеплення.

Натомість людям, які є контактними особами хворих на коронавірус або перебувають на самоізоляції чи обсервації через COVID-19, профілактичні щеплення можна зробити не раніше ніж після закінчення терміну самоізоляції чи обсервації.

Також у постанові йдеться про те, що в умовах пандемії структурні підрозділи охорони здоров'я повинні пояснювати населенню доцільність і особливості проведення заходів з імунопрофілактики.



Календар профілактичних щеплень

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