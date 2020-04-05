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МОЗ визначив перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом

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МОЗ визначив перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом / Getty Images

У МОЗ визначили перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомили у МОЗ на телеграм-каналі "Коронавірус_інфо" . Госпіталізовані з підтвердженим коронавірусом мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. 

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Ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, мають не контактувати з інфікованими COVID-19 особами та безпечно проходили лікування.

У МОЗ підтвердили, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

"Передбачено 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації для пацієнтів, стан яких погіршується. Вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ", – сказали у МОЗ.

Зі списком лікарень можна ознайомитися на сайті НСЗУ.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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