МОЗ вже 5 місяць блокує закупівлю життєво необхідних ліків, – Супрун

Міністерство охорони здоров'я затягує закупівлі ліків та медпрепаратів за державними програмами лікування. Відтак, українці можуть залишитися без вакцин та необхідних препаратів.

Про це повідомила ексміністерка МОЗ Уляна Супрун.

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Керівництво МОЗ затягує процес закупівлі низки ліків, зокрема йдеться про вакцини для проведення щеплень, антиретровірусну терапію для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами. Загалом блокується 38 напрямків.

Уляна Супрун “Закупівлі ліків та медичних виробів за бюджетними програмами під загрозою! Досі близько 10 мільярдів гривень, які на це виділено, не почали використовуватися. Це означає, що вже до кінця року сотні тисяч пацієнтів можуть не отримати життєво необхідні ліки, адже їх просто не буде”.

Вже почався п'ятий місяць 2020 року, але процес закупівель блокують.

За словами Супрун, досі не обрані міжнародні організації, що будуть закуповувати ліки та не підписані відповідні угоди, не затверджені необхідні документи для старту закупівель.

Уляна Супрун “Максим Степанов вже понад місяць на посаді, але й надалі абсолютно ігнорує це питання. Як і попередні очільники МОЗу Zoryana Skaletska та Ілля Ємець. І зараз, коли пацієнтські організації буквально кричать про ймовірну кризу, замість того, аби розблокувати цей процес, Міністерство охорони здоров'я України вкидує брехливі заяви про борг міжнародних організацій МОЗ”.

ДП Медичні закупівлі – що це? ДП Медичні закупівлі — незалежна закупівельна організація, створена у 2018 році, що поступово переймає централізований процес закупівель.

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Йдеться про те, що МОЗ України ініціювало розслідування щодо ДП через попередню історію зі закупівлями захисних костюмів для лікарів. Заступниця міністра Світлана Шаталова заявила, що зібрала відповідну інформацію і направила до правоохоронних органів.

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Уляна Супрун “Цинізм цього обвинувачення реально зашкалює. Адже спочатку МОЗ України делегувало проведення закупівлі костюмів ДП, після виконання умов тендеру і навіть вторгування кращої ціни, заблокувало цю угоду на підставі абсолютно безглуздої причини, надалі блискавично провело самостійно закупівлю костюмів за ціною вищою у два рази”.

Тобто МОЗ України вважає, що ДП порушило законодавство під час виконання цієї закупівлі. Наслідком ініціювання розслідування є фактичне блокування роботи агенції.

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