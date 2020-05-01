МОЗ вже 5 місяць блокує закупівлю життєво необхідних ліків, – Супрун
Міністерство охорони здоров'я затягує закупівлі ліків та медпрепаратів за державними програмами лікування. Відтак, українці можуть залишитися без вакцин та необхідних препаратів.
Про це повідомила ексміністерка МОЗ Уляна Супрун.
Читайте також: Ємець блокував медзакупівлі для боротьби з коронавірусом: деталі скандалу
Керівництво МОЗ затягує процес закупівлі низки ліків, зокрема йдеться про вакцини для проведення щеплень, антиретровірусну терапію для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами. Загалом блокується 38 напрямків.
Вже почався п'ятий місяць 2020 року, але процес закупівель блокують.
За словами Супрун, досі не обрані міжнародні організації, що будуть закуповувати ліки та не підписані відповідні угоди, не затверджені необхідні документи для старту закупівель.
Супрун також повідомила про системні атаки та сильний тиск на ДП
Йдеться про те, що МОЗ України ініціювало розслідування щодо ДП через попередню історію зі закупівлями захисних костюмів для лікарів. Заступниця міністра Світлана Шаталова заявила, що зібрала відповідну інформацію і направила до правоохоронних органів.
До теми: МОЗ закупило костюми для захисту лікарів на 40% дорожче, – Устінова
Тобто МОЗ України вважає, що ДП порушило законодавство під час виконання цієї закупівлі. Наслідком ініціювання розслідування є фактичне блокування роботи агенції.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.