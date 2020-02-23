МОЗ заборонив волонтерам передавати продукти у "Нові Санжари": причина

Міністерство охорони здоров'я заборонило волонтерам передавати продукти харчування до медцентру у Нових Санжарах, де в обсервації перебувають евакуйовані з Китаю українці та іноземці. Їжу туди передають лише представники Червоного Хреста.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у Нових Санжарах, передає Укрінформ.

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Ми чітко заборонили постачання будь-якої їжі до обсерватора. Бо в нас обсервація стосовно гострої респіраторної вірусної інфекції, і ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації щодо діарейних захворювань,

– відзначив Ляшко.

За його словами, у медцентрі вже запустили харчоблок і їжу для тих, хто перебуває в обсервації, готують на місці. Іноземці, яка зверталась по допомогу до лікарів через загострення хвороби шлунково-кишкового тракту, окремо готують дієтичну їжу.

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Заступник глави МВС Іван Варченко зауважив, що у медцентр передають лише засоби індивідуальної гігієни, антисептики та промислову продукцію. Їжу для евакуйованих передавати не можна.

Ми інформуємо всіх волонтерів, що харчові продукти передає Червоний Хрест. Їжа не передається тим, хто перебуває в обсервації. Але коли люди висловлюють бажання залишити продукти, то Червоний Хрест далі буде приймати рішення, що з цими продуктами робити,

– підсумував Варченко.

Зауважимо, переселенці з окупованого Донецька вирішили підтримати евакуйованих з Уханя і 21 лютого привезли їм до медцентру "Нові Санжари" харчі: каву, напої, фрукти та солодощі.

Проживання евакуйованих українців у "Нових Санжарах": головне

Вранці 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

чи іншої застуди. Людей відправили у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що у нікого з них немає вірусу.

Загалом у медцентрі перебуватимуть евакуйовані з Китаю люди, персонал, який обслуговував їх на літаку, та медики, що за ними доглядають.

До евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона також пробуде з ними в обсервації 14 днів.

Зауважимо, через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Поліція під час протестів затримала 24 людей (згодом 23 відпустила) та розпочала 5 кримінальних проваджень.



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