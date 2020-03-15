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МОЗ застерігає від псевдоліків, які обіцяють вилікувати від коронавірусу

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Наразі ліків від коронавірусу не існує, – МОЗ / Unsplash

Міністерство охорони здоров’я наголошує – наразі у світі не існує ліків від коронавірусу. Водночас у мережі з’являється реклама від шахраїв, які продають псевдоліки.

МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати, про це повідомляє пресслужба відомства.

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Там наголошують, що лише лікарі мають "чіткий алгоритм дій на всі випадки".

У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю,
– мовиться у повідомленні.

До теми! Глава МОЗ Франції Олів'є Веран наголосив, що в разі захворювання COVID-19 не можна приймати протизапальні ліки – ібупрофен, кортизон і інші. Краще прийняти парацетамол, оскільки інші можуть погіршити ситуацію.

Яка ситуація в Україні із коронавірусом

Наразі в Україні є 3 зафіксовані випадки захворювання коронавірусом. Серед них – 71-річна жителька Житомирщини, яка, на жаль, померла. Інші два підтверджених випадки – у Чернівцях. 

  • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
  • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
  • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
  • Ця заборона наразі не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
  • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Де можна пройти тест на коронавірус інфографіка 24 канал
Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Ліки Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина Новини України Новини політики
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