Може зрости кількість хворих на COVID-19 в Україні: лікарка пояснила причину

Кількість тих, хто одужав від COVID-19 в Україні за добу 18 травня, перевищила показник нових захворювань. Подолати хворобу вдалося 356 пацієнтам, натомість виявили лише 260 нових випадків зараження інфекцією. Що це означає – читайте далі.

Україна досі переживає стадію "плато" з поширенням коронавірусу. Адже кількість нових випадків впродовж певного часу тримається на рівні 400 – 450, різкого зростання не спостерігається. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

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Й наголосила, що варто спостерігати за тим, як ситуація розвиватиметься далі. "Один день – це ще не дуже показово. Будемо вважати, що ситуація стабільна і сподіватимемось, що і надалі буде така ж тенденція", – підкреслила вона.

Зазначимо, що найближчим часом в Україні почнуть використовувати ІФА-тестування для виявлення хворих на коронавірус. Мухарська пояснила, що робити його через лабораторні центри зможуть не всі. Відповідні категорії та групи людей має визначити МОЗ.

Довідка. ІФА-тести показують рівень антитіл у крові людини. Тобто можна з'ясувати, хворіє людина коронавірусом COVID-19 чи вже перехворіла. Результат з'являтиметься протягом двох годин після тестування. МОЗ планує використовувати тести вітчизняного виробництва.

Натомість ті, хто не входитимуть до цих категорій, але виявлять бажання перевіритися, зможуть зробити це, якщо таке тестування пропонуватимуть приватні лабораторії.

Це тестування передбачає розширення кола людей, які будуть ним охоплені. Можливо, буде певне зростання захворюваності – через те, що досліджуватимуться люди, у яких немає явних симптомів і вони досі не потрапляли у статистику,

– наголосила вона.

Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив: якщо в Україні буде достатня кількість ІФА-тестів, вітчизняні лабораторії зможуть проводити до мільйона тестувань за день.