Може вбити: педіатри забили на сполох через дитячі автокрісла

Дитячі автокрісла – це обов’язковий атрибут навіть короткочасної поїздки, якщо у сім’ї є дитина. Він безпечний лише при правильному використанні.

Але педіатри застерігають, що використання дитячих крісел не за призначенням може призвести до смерті дітей, пише журнал Pediatrics.

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Сон в автокріслі може вбити дитину, з'ясували фахівці з Університету Вірджинії й лікарі з декількох американських клінік.

Педіатри виступають проти сну немовлят в сидячому положенні — щорічно з ним виявляються пов'язані сотні дитячих смертей. Однак до сих пір мало що було відомо про фактори, пов'язаних зі смертністю дітей в автокріслах і інші пристосування для сидіння.

Автори роботи проаналізували дитячу смертність уві сні у 2004-2014 роках в США. Вони цікавилися само положенням дитини та хто був поруч з нею.

З майже 12 тисяч випадків смерті дітей уві сні 348 відбулися в пристроях, що підтримують малюків в сидячому положенні. У 62% випадків це були автокрісла, що використовувалися не за призначенням.

Більш ніж у половині випадків смерті в автокріслах діти загинули у будинку, частіше це відбувалося в присутності опікуна або няні, ніж батьків.

Найбільш небезпечне використання дитячих крісел як ліжечка чи колиски. Вони не так безпечні для сну, як ліжечко або колиска. Також батьки можуть залишити дитину в автокріслі.

Автори дослідження радять батькам не панікувати, коли дитина засинає в автомобільному кріслі під час поїздки. Але вони повинні пам'ятати, що автокрісла призначені для автомобілів. І якщо після закінчення поїздки ваша дитина все ще спить, краще, що ви можете зробити – перекласти її в колиску або ліжечко.

При позиційній асфіксії задушення настає при такому положенні тіла, в якому людина не може дихати належним чином.

Асфіксія – що це? Це процес, який виникає через недостатність кисню в крові та тканинах з накопиченням вуглекислого газу в організмі.

Коли дитина спить сидячи, її голова може впасти вперед, що призведе до утруднення дихання і навіть задухи, У малюків слабкі м'язи шиї й м'які дихальні шляхи, тому зайвий нахил голови вперед може виявитися фатальним, особливо для сплячої дитини, пояснюють дослідники.

Крім того, крісло може впасти або перекинутись, а його ремені — задушити дитину.

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