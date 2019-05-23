Може вбити: педіатри забили на сполох через дитячі автокрісла
Дитячі автокрісла – це обов’язковий атрибут навіть короткочасної поїздки, якщо у сім’ї є дитина. Він безпечний лише при правильному використанні.
Але педіатри застерігають, що використання дитячих крісел не за призначенням може призвести до смерті дітей, пише журнал Pediatrics.
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Сон в автокріслі може вбити дитину, з'ясували фахівці з Університету Вірджинії й лікарі з декількох американських клінік.
Педіатри виступають проти сну немовлят в сидячому положенні — щорічно з ним виявляються пов'язані сотні дитячих смертей. Однак до сих пір мало що було відомо про фактори, пов'язаних зі смертністю дітей в автокріслах і інші пристосування для сидіння.
Автори роботи проаналізували дитячу смертність уві сні у 2004-2014 роках в США. Вони цікавилися само положенням дитини та хто був поруч з нею.
З майже 12 тисяч випадків смерті дітей уві сні 348 відбулися в пристроях, що підтримують малюків в сидячому положенні. У 62% випадків це були автокрісла, що використовувалися не за призначенням.
Більш ніж у половині випадків смерті в автокріслах діти загинули у будинку, частіше це відбувалося в присутності опікуна або няні, ніж батьків.
Найбільш небезпечне використання дитячих крісел як ліжечка чи колиски. Вони не так безпечні для сну, як ліжечко або колиска. Також батьки можуть залишити дитину в автокріслі.
Автори дослідження радять батькам не панікувати, коли дитина засинає в автомобільному кріслі під час поїздки. Але вони повинні пам'ятати, що автокрісла призначені для автомобілів. І якщо після закінчення поїздки ваша дитина все ще спить, краще, що ви можете зробити – перекласти її в колиску або ліжечко.
При позиційній асфіксії задушення настає при такому положенні тіла, в якому людина не може дихати належним чином.
Це процес, який виникає через недостатність кисню в крові та тканинах з накопиченням вуглекислого газу в організмі.
Коли дитина спить сидячи, її голова може впасти вперед, що призведе до утруднення дихання і навіть задухи, У малюків слабкі м'язи шиї й м'які дихальні шляхи, тому зайвий нахил голови вперед може виявитися фатальним, особливо для сплячої дитини, пояснюють дослідники.
Крім того, крісло може впасти або перекинутись, а його ремені — задушити дитину.
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