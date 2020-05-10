Чи можна було б пережити COVID-19 без карантину: думки експертів

Карантин в Україні триває вже майже 2 місяці. А це суттєвий удар як по економіці, так і по психіці людей. Але відсутність цих обмежень або ж їх відтермінування, за словами ексепртів, потягли б за собою гірші наслідки.

Детальніше про те, чи можна було б впоратися з COVID-19 без карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Кордони закриті, частина людей – працюють і навчаються дистанційно. Мобільність паралізована. Метро – зачинене, наземний транспорт – лише за спецперепустками. Міста майже відрізані одне від одного. В уряді підрахували, що приблизно 2 мільйони українців втратили роботу. Незворотні деструктивні процеси почались і в економіці. Відтак – зростає і соціальна напруга.

Втім, експерти кажуть, що карантин оголосили б у будь-якому випадку. Питання лише у часі і переліку обмежень.

"Можливо і можна було б не закривати метро, але ми вже не дізнаємося. Важко спрогнозувати те, що не відбулося", – сказала епідеміологиня Людмила Мухарська.

Що відомо про COVID-19 в Україні• В Україні підтвердили 15 232 випадки зараження COVID-19,

• серед інфікованих – 391 пацієнт помер,

• ще 3 060 хворих – одужали.

Зрозуміло одне – інфікованих важкою формою без карантину було б у рази більше. Велике скупчення людей у закритому просторі веде до значно швидшого поширення хвороби. Наочно це продемонстрували локальні спалахи після відвідин храму на Великодні свята і в окремих гуртожитках. На думку експертів, карантин запровадили вчасно і більш-менш компромісно – не закрили людей примусово, як у тому ж Китаї.

Захворюваність зростає, але вона все ж такими швидкими темпами як в інших країнах. І ми бачимо, що навантаження на систему здоров'я не таке велике, як таких країнах як Італія,

– наголосила епідеміологиня Людмила Мухарська.

Інкубаційний період COVID-19 у середньому триває 5 – 14 днів. І чим довше тягнули б з обмеженнями, тим би вищий був рівень розповсюдження, вважають фахівці. Розрахунки поширення епідемії роблять щотижня.

Ігор Бровченко, голова групи з мат. моделювання проблем з SARS-CoV-2 “Навіть такий показник, як одна людина заражає двох, призводить до дуже швидкого експонеційного росту кількості захворювання”

Метою обмежувальних заходів є зменшення кількості інфікованих, налагодження контролю і визначення больових точок. Однією з них виявилась медична галузь – через брак захисних засобів інфікувались вже понад 2 тисячі медиків, а нестача тих же апаратів штучної вентиляції легень у разі більшої кількості важких хворих призвела б до колапсу.

Розрахувати на те, що було б без карантину, експерти зізнаються, – складно.

"З такими параметрами, як має COVID-19, це приводить до мільйонів заражень і десятків, або навіть сотень тисяч, смертей. Але звичайно, це дуже приблизні оцінки", – зазначив Ігор Бровченко.

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Приблизні вони і зараз, адже точна кількість інфікованих через специфіку вірусу не відома навіть у світі. За прогнозами, Україна нині вийшла на плато і вже за тиждень має розпочатися спад. З 11 травня обмеження почнуть пом'якшувати. Але карантин може повернутись, якщо українці не дотримуватимуться профілактичних заходів і COVID-19 знову спалахне.



Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу