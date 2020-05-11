Чи можна давати дитині полуницю і де найбільше пестицидів: в шкірці чи м'якоті

Сезон полуниці стартує, в магазинах вже з'явилась ця улюблена багатьох ягода. Чи можна її додавати в раціон дітей та як це робити правильно, аби не нашкодити дитині.

Про користь та доцільність полуниці в дитячому раціоні, розповіла дитячий педіатр та інфекціоністка Олена Луцька, пише Anywell.

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Полуниця – це алергенний продукт, зокрема вона містить так званні Fra1, що схожі на ті алергени, які містить пилок берези.

Відтак, за словами інфекціоністки, важливо знати, що алергія на полуницю може бути перехресною з пилком берези, а також іншими ягодами та фруктами з родини розоцвітих: малиною, яблуками, грушами, вишнями та персиками.

Але є й хороша новина: цей алерген знешкоджується при нагріванні.

Тому, відмінним рішенням для дітей може бути полуничне пюре, яке достатньо просто підігріти протягом 10 хвилин.

Усі корисні елементи у ньому збережуться.

Важливо! Якщо помітите, що після споживання пюре у малюка з'явився висип навколо рота, не лякайтеся. Це не алергія, а реакція на кислоти, що містяться у ягодах.



Думка про те, що найбільше пестицидів у шкірці ягоди – міф / Фото Unsplash

Алерген не в шкірці ягоди, а в м'якоті

Те, що шкідливі мікроелементи містяться у шкірці ягід чи кісточках, — міф. Алерген у м'якоті, а відтак зчищати кісточки чи шкірку будь-яких ягід немає потреби.

Треба знати, що: вирощена звичайним способом полуниця може містити багато пестицидів.

Американська Робоча група з навколишнього середовища (Environmental Working Group) віднесла полуницю у "брудну десятку" продуктів.

Тому, купувати ягоди варто у перевірених продавців!

Головне правило: ягоди обов’язково треба мити. На них можуть бути збудники хвороб, зокрема яєць гельмінтів, вірусу гепатиту А та інших. Крмі того, проста процедура миття зменшить кількість пестицидів.

Найкраще залити ягоди водою з содою (10 г на 1 літр), лишити на 10 хвилин і промити чистою проточною водою.

Коли можна починати давати дитині ягоди

Ягоди, зокрема й полуницю можна давати дитині тоді, коли вона може їсти тверду їжу. ВОOЗ рекомендує починати прикорм у 6 місяців.

Ягоди містять багато мікроелементів, вітамінів та мінералів, а відтак, їх треба включати в раціон дитини, втім з певною обережністю і обов'язково поступово, слідкувати за реакціями організму дитини та у разі виникнення симптомів чи реакцій, звернутися до лікаря.

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