Чи можна немовлятам давати пити воду
За словами педіатра, немовлятам воду додатково давати пити не потрібно, навіть у спеку.
Про це написала педіатр Анастасія Шелевицька на своїй сторінці в інстаграмі.
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Лікар пояснює це тим, що вода заповнює шлунок малюка, однак не містить жодної поживної цінності. Тому дитина недоотримує необхідну для нього кількість молока і починає рідше прикладатись до грудей.
Грудне молоко більш ніж на 85 % складається з води, тому чудово втамовує спрагу,
– наголосила Шелевицька.
Грудне молоко втамовує дитині спрагу / Фото: Unsplash
Якщо давати малюку пити воду, у нього може бути поганий набір ваги, або навіть втрата.⠀
У мами підвищується ризик виникнення лактостазів, через те що дитина яка п'є воду прикладається до грудей рідше. Вода іноді може бути джерелом кишкових інфекцій, так як жодна вода не стерильна,
– додала педіатр.
За словами медика, новонароджені, яких допоюють водою чи глюкозою, мають вищий ризик виникнення жовтяниці, більшої втрати ваги та довшого перебування в пологовому будинку.
Також діти, які отримують суміші, також в переважній більшості випадків не потребують додатково пити воду.
"Якщо ваш малюк вже почав отримувати прикорм поруч з грудним вигодовуванням ви можете пропонувати йому водичку", – зауважила Шелевицька.
Немовлятам додатково давати пити воду не потрібно / Фото: Unsplash