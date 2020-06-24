Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував буцімто заборону відвідувати важкохворих родичів у реанімації. Міністр підкреслив, що МОЗ такої заборони не видавало, втім варто усвідомлювати можливі наслідки в час пандемії коронавірусу.

Інформацію про те, чи можна під час карантину відвідувати своїх родичів у реанімації, Степанов прокоментував під час щоденного брифінгу, повідомляє Здоров'я 24.

До слова Кількість людей із пневмонією в Україні різко зростає, – Степанов

У міністра запитали, чи йому відомо про те, що деякі лікарні не впускають родичів хворих до реанімації. Хоча це дозволено законодавством, рідні повинні купувати захисні костюми за 500-700 гривень, які важко знайти, а вистачає всього на 2 рази.

Максим Степанов у відповідь наголосив, що Міністерство охорони здоров'я ніколи не забороняло доступ до реанімації. Втім він зазначив, що тут передовсім мовиться про безпеку тієї людини, що перебуває в реанімації.

Будь-хто, хто заходить до реанімації без відповідного захисту, є потенційним носієм коронавірусної інфекції. Він може інфікувати цю людину, яка перебуває в реанімації,

– заявив міністр.

Він окремо наголосив, що коли будь-який хворий перебуває в реанімації, отже він у важкому стані, а отже належить до групи ризику щодо імовірної смертності від коронавірусу.

"Тому всі такі обмеження щодо громадян, які заходять до хворого в реанімацію, вони направлені саме на здоров'я цього пацієнта", – пояснив Максим Степанов.