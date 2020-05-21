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Чи можна заразитися від людей, які після одужання повторно отримали позитивні тести на COVID-19

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Чи можна заразитися від людей, які після одужання повторно отримали позитивні тести на COVID-19
/ unsplash.com

Лікарі в Південній Кореї провели ґрунтовне дослідження, яке свідчить про те, що люди, які після одужання знову показують позитивний результат на COVID-19, не можуть заразити інших. Це означає, що дотримуватися режиму самоізоляції їм не потрібно.

Повторні випадки зараження доволі складна тема, розібратись в ній вирішили фахівці з Корейських центрів по контролю і профілактиці захворювань. Вони провели дослідження за участі пацієнтів, які спершу одужали від коронавірусу, а потім знову виявили вірус через 1 – 37 днів після виписки., пише Ars Technica.

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Деякі люди, побороли COVID-19, через якийсь час знову можуть отримати позитивний результат тесту на наявність вірусу в організмі. Побоювання про те, що ці випадки викликані повторними зараженнями, виявилися безпідставними, однак серед учених не було єдиної думки, чи здатні такі пацієнти інфікувати оточення.

Повторні зараження "безпечні" для оточення

У 48% пацієнтів симптоми коронавірусу дійсно повернулися. Проте, ніхто з них не заразив інших. Такий висновок дослідники зробили, проаналізувавши стан 790 осіб, які контактували з підозрілими пацієнтами.

Згодом вчені ще раз додатково перевірили 108 пацієнтів, які "повторно заразились" і гіпотеза підтвердилась: що жоден з них не виділяв інфекційні вірусні частинки.


Пацієнти після одужання не є "заразними" / Фото Unsplash

Аналіз крові 23 з них продемонстрував наявність антитіл до SARS-CoV-2. Це говорить, що перенесена хвороба дає деякий імунітет до повторних заражень.

Що саме викликало повернення симптомів COVID-19, невідомо.

Проте, отримані результати дають підставу вважати людей з повторним зараженням безпечними для суспільства, а відтак перебувати їм на самоізоляції немає сенсу. 

До теми: Коронавірус впливає на мозок: лікарі описали головні симптоми

Можлива реактивація вірусу

Раніше фахівці зробили припущення, що у таких пацієнтів може бути не повторна хвороба, а так звана "реактивація" вірусу.

Тобто, COVID-19 може залишатися прихованим у певних клітинах організму і знову атакувати органи дихання, після того, як знову активується.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я дослідження Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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