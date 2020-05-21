Чи можна заразитися від людей, які після одужання повторно отримали позитивні тести на COVID-19
Лікарі в Південній Кореї провели ґрунтовне дослідження, яке свідчить про те, що люди, які після одужання знову показують позитивний результат на COVID-19, не можуть заразити інших. Це означає, що дотримуватися режиму самоізоляції їм не потрібно.
Повторні випадки зараження доволі складна тема, розібратись в ній вирішили фахівці з Корейських центрів по контролю і профілактиці захворювань. Вони провели дослідження за участі пацієнтів, які спершу одужали від коронавірусу, а потім знову виявили вірус через 1 – 37 днів після виписки., пише Ars Technica.
Читайте також: Чому пацієнти, які одужали, повторно заражаються коронавірусом: розслідування ВООЗ
Деякі люди, побороли COVID-19, через якийсь час знову можуть отримати позитивний результат тесту на наявність вірусу в організмі. Побоювання про те, що ці випадки викликані повторними зараженнями, виявилися безпідставними, однак серед учених не було єдиної думки, чи здатні такі пацієнти інфікувати оточення.
Повторні зараження "безпечні" для оточення
У 48% пацієнтів симптоми коронавірусу дійсно повернулися. Проте, ніхто з них не заразив інших. Такий висновок дослідники зробили, проаналізувавши стан 790 осіб, які контактували з підозрілими пацієнтами.
Згодом вчені ще раз додатково перевірили 108 пацієнтів, які "повторно заразились" і гіпотеза підтвердилась: що жоден з них не виділяв інфекційні вірусні частинки.
Пацієнти після одужання не є "заразними" / Фото Unsplash
Аналіз крові 23 з них продемонстрував наявність антитіл до SARS-CoV-2. Це говорить, що перенесена хвороба дає деякий імунітет до повторних заражень.
Що саме викликало повернення симптомів COVID-19, невідомо.
Проте, отримані результати дають підставу вважати людей з повторним зараженням безпечними для суспільства, а відтак перебувати їм на самоізоляції немає сенсу.
До теми: Коронавірус впливає на мозок: лікарі описали головні симптоми
Можлива реактивація вірусу
Раніше фахівці зробили припущення, що у таких пацієнтів може бути не повторна хвороба, а так звана "реактивація" вірусу.
Тобто, COVID-19 може залишатися прихованим у певних клітинах організму і знову атакувати органи дихання, після того, як знову активується.