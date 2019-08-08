Мозком можна буде керувати з допомогою смартфону

Група дослідників з Південної Кореї і США розробила бездротовий імплант, що впливає на певні ділянки головного мозку.

Новий пристрій не просто "встановлюється" в головний мозок, пише Nature Biomedical Engineering.

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Пристрій дозволяє управляти нейронними зв'язками за допомогою звичайного смартфона.

Імплантат складається зі змінного картриджа з дозою препарату, мікроскопічних каналів і крихітних світлодіодів.

При цьому пристрій частково "занурений" в мозкову тканину, але більша його частина залишається зовні. Варто також зауважити, що управляти роботою імплантат без праці можна, використовуючи звичайний додаток на смартфоні. З телефоном імплантат з'єднується за допомогою Bluetooth.

Більш того, пристрій розроблений таким чином також вирішити ще одну проблему: виснаженість запасів препарату. Нейрони пристрою обладнані змінним картриджем для ліків, що дозволяє без складнощів додавати препарат або навіть замінювати його без необхідності "демонтування" всієї системи.

Завдяки такому підходу нейробіологи можуть легко викликати будь-яку потрібну реакцію у відповідь на введення ліків навіть без необхідності фізично знаходитися поруч з тваринами.

Вчені прагнуть використовувати пристрій для комплексних фармакологічних досліджень, які могли б допомогти нам розробити нові методи лікування захворювань головного мозку.

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Імплант для мозку

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