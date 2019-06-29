Мухи у лікарнях переносять небезпечні бактерії

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Мухи у лікарнях переносять небезпечні бактерії
Мухи у лікарнях переносять небезпечні бактерії / Фото з вільних

Стійкі до антибіотиків бактерії називають загрозою 21 століття. Розвиваючи несприйнятливість до дії лікарських препаратів, навіть помірно небезпечні збудники стають смертельною загрозою.

Особливо часто такі мікроби зустрічаються в лікарнях, де їх розносять і люди, і навіть комахи, пише Journal of Human Evolution.

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Автори дослідження розміщували липкі стрічки та інші пастки в палатах, прийомних і пологових відділеннях, а також в їдальнях семи британських державних лікарень.

Починаючи з 2010 року їм вдалося зловити майже 20 тисяч комах, з яких понад 75% становили мухи.

Після чого вчені провели аналіз мікрофлори, що населяє поверхню тіла комах, а також їх кишківник.

Аналіз показав, що майже 90% комах виявилися переносниками тих чи інших бактеріальних інфекцій, причому іноді в таких кількостях, що здатні викликати хворобу в людини.

Вченим вдалося ізолювати й визначити 86 штамів бактерій, найпоширенішими з яких виявилися ентеробактерії — такі як сальмонела або кишкова паличка, – вони зустрічаються у 41% комах.

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У 24% виявилися бацили, у 19% – стафілококи.

Дослідження показало, що більша частина виділених штамів були стійкі як мінімум до одного антибіотика, а 19% – до кількох.

За переконанням авторів, комахи є небезпечним каналом поширення лікарняних інфекцій, в тому числі мультирезистентних бактерій. Вони рекомендують приділяти підвищену увагу заходам боротьби з ними.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Інфекція
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