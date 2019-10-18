Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом

Музика – це творче середовище, яке дозволяє дітям безпечно досліджувати нове та бути спонтанними. Проте, чи можуть навчання музики допомогти дітям з аутизмом у розвитку і чи є практика в Україні – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

У Києві розпочався проєкт Kids autism music, мета якого – розвивати здібності таких діток та допомагати їм у пошуках нових друзів.

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Два місяці 12 дітей віком від 5 до 12 років будуть випробовувати цю програму на ефективність. Якщо Kids autism music принесе очікувані плоди, то вже у 2020 році до навчання зможуть долучитися нові учасники.

Чи справді музика може допомогти дітям з аутизмом

Люди реагують на музику емоційно. У людей з аутизмом завищена емпатія, через що у них є здатність почути те, що більшість з нас не чують. У світі вже давно практикується музична терапія для людей і дітей з аутизмом та аутичним спектром.

Дослідження підтверджують, що у випадку з дітьми, саме спів може допомогти їм розвинути мовлення та компенсувати дефіцит спілкування. Мелодійні та ритмічні патерни дають учням з аутизмом можливість систематизувати слухову інформацію і допомагають запам'ятовувати сценарії, послідовності завдань і навчальну програму. Також музика може допомогти встановити соціальні і сімейні зв'язки через загальний інтерес.

Результати досліджень музичної терапії показують, що люди з аутизмом можуть демонструвати хороші або навіть відмінні здібності, у порівнянні зі звичайними однолітками. Найбільш переконливі докази, що підтверджують клінічні переваги музичної терапії, лежать в областях соціально-емоційної чуйності та спілкування. В учнів з аутизмом спостерігається підвищена слухняність, вони намагаються чітко дотримуватись усіх порад, знижується тривожність та посилюється аргументованість тверджень.



Під час занять музики дітлахи відкриваються для спілкування

Важливим є й те, що у цих людей відсутні стереотипи стосовно музики та вокалу, а під час занять взаємодія з однолітками посилюється.

Олексій Боголюбов – музикант і педагог “Для мене різні стилі музики також асоціюються з різними рисами людського характеру, а відповідно, з різним впливом на людину. Наприклад, класичну музику я сприймаю як справжнісінькі ліки. Джаз, у моєму розумінні, відповідає за інтелект”

Як проходить навчання

Дітки один раз на тижні займаються з професійними педагогами – представниками Київського інституту музики імені Р. Глієра і консерваторії. Кожна дитина отримує індивідуальний план навчання, а також обов’язкові завдання з прослуховування музики. Музична програма різноманітна: від класики до сучасної поп-музики.

Ми дуже чекали на цей проєкт, адже прослуховування відбулися рік тому. Під час добору нам пропонували підігравати музикантові на маракасах. А після прослуховування дозволили доторкнутися до інструментів і навіть спробувати на них пограти. Мій син був просто в захваті. Я дуже сподіваюся, що цей проєкт розкриє його музичні здібності,

– розповідає Світлана, мама дитини, яка займатиметься у музичній групі.



Діток з аутизмом навчатимуть азів фортепіано

Спочатку дітей навчатимуть азів фортепіано індивідуально та у групах. Згодом педагоги планують ввести різноманітні інструменти, аби знайди підхід до кожного і розвивати навички в залежності від зацікавленості та природних здібностей кожної дитини, і обов'язково – відвідування живого концерту.

Наталія Мартіашвілі – співорганізаторка проєкту “Наше головне завдання – розвинути здібності та соціалізувати особливих дітей за допомогою звуків і музики.”

Як виникла ідея створення проєкту

У 2017 учасники "Kot Agency Group" і "Sport for Peace" вирішили поекспериментувати та зробити джазовий концерт для дітей з аутизмом. Їхня реакція приємно вразила організаторів: агресивно налаштовані дітлахи перетворились на спокійних та уважних, а пасивні на активних.

Джазовий концерт тривав близько години, всі уважно слухали, а після завершення програми проявили цікавість до музичних інструментів. І з того часу команда намагалась знайти будь-яку можливість, аби подарувати дітям уроки музики.

Організатори проєкту – МГО "Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім", БО "Sport for peace" і "Kot Agency Group".



У Києві дітей з аутизмом навчають музики

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