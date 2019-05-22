М’ясо чи риба: що їсти, щоб жити довше

Вчені з Данії переконані, що продовжити життя може вживання 350 грамів риби в тиждень, з яких більша частина – жирна риба.

Дослідники з Технічного університету Данії створили метод, який допомагає розрахувати загальний сплив на здоров’я заміни однієї їжі на іншу, пише ScienceDirect.

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Найбільшу користь приносить вживання жирної риби, такої як оселедець і скумбрія, або суміші жирної і пісної риби, наприклад, камбали і минтая.

Для здоров'я вживання риби більш вигідне, ніж вживання лише пісної риби.

Результати показують, що люди можуть продовжити собі роки життя, якщо почнуть включати у свій тижневий раціон 350 грамів риби у тиждень. При цьому вчені радять знижувати споживання червоного м'яса. Такий принцип харчування підвищує захист від смерті через ішемічну хворобу серця.

Червоне м'ясо забезпечує організм харчовим залізом, але з його інтенсивним споживанням пов'язано розвиток різних видів раку. Тому у вживанні цих продуктів важливий баланс.

Щоб досягти його вчені радять вживати 350 грамів риби в тиждень, з яких 200 грамів — жирні сорти, з одночасним зменшенням червоного м'яса.

Особливо ефективна ця формула для чоловіків у віці після 50 років, а також жінок дітородного віку.

Риба є найважливішим постачальником корисних жирних кислот і вітаміну D для організму. Але з її споживанням пов'язані певні ризики, оскільки риба може містити потенційно шкідливі хімікати, зокрема, метилртуть.

Водночас вчені рекомендують утримуватися від вживання тунця. За їх словами, це єдиний тип риби, в якому міститься занадто мало корисних жирних кислот і занадто багато метилртуті.

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