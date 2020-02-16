М'ясо диких тварин чи біологічна зброя: вчені шукають причини виникнення коронавірусу

Науковці й досі не дійшли остаточної згоди щодо версії походження смертельного коронавірусу. Що спричинило появу нового захворювання, чи варто українцям боятися недуги, що забрала життя вже півтори тисячі людей, та в який спосіб можна убезпечити себе – читайте в матеріалі 24 каналу.

Дикі тварини – переносники вірусу

Коронавірус COVID-19 – близький родич відомих раніше вірусів SARS і MERS. Сухий кашель, слабкість, головний біль і лихоманка – усі симптоми спричиняли ці віруси. Оскільки попередні версії мали тваринне походження, вчені почали рухатися в цьому напрямку. Відтак підозра впала на кажанів.

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Тим більше, тварин продавали на ринку в місті Ухань. Суп із цих летючих ссавців – це популярний делікатес у країні. Тож експерти відзначили, що імовірно, кажани й розповсюдили заразу.

Кажан став резервуаром вірусу. Мутації могли призвести до появи нового типу вірусу, який став патогенним для людини,

– відзначив президент Українського медичного клубу Іван Сорока.



Кажани могли стати розповсюджувачами нового типу вірусу

Під підозру потрапила і китайська кобра, а також південнокитайський багатосмужковий крайт. Зрештою, вчені виокремили іншу тварину – панголіна. Його теж вживають у їжу.



Вчені припустили, що коронавірус передався людині від панголіна

На ринку Уханя м'ясо цього ссавця не є рідкістю. З перших 41 заражених, 27 осіб часто відвідували ринок, на якому продавали панголінів. За словами мікробіологині Олени Лівінської, якщо подивитися відео з цього базару, то можна побачити, що там продавали смажених пацюків, летючих мишей, панголінів, котів і собак, яких там також споживають у їжу.

Насправді, дивно, що цей спалах не стався раніше,

– прокоментувала мікробіологиня.

Біологічна зброя – причина вірусу

Ще одна версія походження вірусу – біологічна зброя, тому що в Ухані є потужна лабораторія біобезпеки. Першими цю версію оприлюднило видання The Washington Times із посиланням на колишнього офіцера ізраїльської військової розвідки мікробіолога Дані Шогама.

Однак, чоловік не надав розлогих пояснень. У Китаї офіційно спростували цю версію. Зокрема, наші вчені теж сумніваються щодо цього.

Щоб віруси були активні, вони мають проживати в якомусь біологічному об'єкті, адже розмножуються саме в клітинах живих організмів,

– пояснив президент Українського медичного клубу Іван Сорока.

Попри те, що походження інфекції, яка забрала півтори тисячі життів, досі не відома, експерти радять українцям:

Не панікувати;

Уникати споживання м'яса невідомого походження, особливо, екзотичного;

Мити руки, оскільки це найпростіший спосіб не заразитися;

Не торкатися обличчя брудними руками.

Також можна сміливо замовляти посилки з Китаю. Навіть якщо якийсь вірус і буде на коробці, він точно зникне за час доставки. Тому що подолавши такий довгий шлях, він просто загине. Переносниками вірусу можуть бути лише живі організми.



Міфи та правда про коронавірус 2020 / Інфографіка 24 каналу

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