МЗС просить українців утриматися від поїздок в Італію та Іран через коронавірус

Внаслідок поширення коронавірусу Covid-2019 в Італії та Ірані, Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до цих країн.

У МЗС просять українців утриматися від поїздок до Італії чи Ірану через стрімке поширення коронавірусу Covid-2019. Також у відомстві навели список загальних рекомендацій для громадян, що вже на території країн.

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Рекомендації громадянам через спалах коронавірусу в Ірані

Українців, які наразі перебувають в Ірані, МЗС просить дотримуватися вказівок іранської влади, проявляти максимальну пильність та вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, скасувати або відкласти необов'язкові поїздки до міст Тегеран, Кум, Арак та Гілан, а також уникати скупчень людей та місць масових зібрань.

Застереження щодо Італії

Через стрімке поширення у північних регіонах Італії коронавірусу, МЗС рекомендує українцям відкласти поїздки до провінцій Італії, де лютує коронавірус. Зокрема, утриматися від поїздок слід до: Ломбардії, Емілії Романья та П’ємонт – тут ризики зараження найбільші.

Українцям, які наразі перебувають в цих регіонах, слід бути обережними та повідомити про своє місце перебування консульству, або зареєструватися на веб ресурсі friend.mfa.gov.ua. Крім того, МЗС повідомили, що влада Італії запровадила карантинні заходи у десятьох муніципалітетах.

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Загальні рекомендації

Мити руки регулярно та ретельно.

Уникати контактів з особами, які мають ознаки ГРВІ.

Не торкатися руками очей, носа, рота.

Прикривати рот і ніс при чханні чи кашлянні.

Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками лише за призначенням лікаря.

Протирати поверхні засобами для дезінфекції ("убити" коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлору/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанолу/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio).

Використовувати маску, якщо захворіли.

Товари та пакунки отримані з Китаю не становлять небезпеки.

При високій температурі, кашлі, або при поверненні з Китаю впродовж 14 днів, телефонувати на номер гарячої ліні 1500.

Наразі не встановлено факту перенесення інфекції домашніми тваринами.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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