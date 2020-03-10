24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

МЗС рекомендує українцям тимчасово не їздити до Італії

- Читать новость на русском
Італія – друга країна після Китаю, де найвищі показники поширення коронавірусу / Unsplash

Через загострення епідемічної ситуації в Італії, а саме стрімке поширення коронавірусу, МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Італію.

Українцям, які наразі в Італії, варто бути особливо уважними й обережними, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, повідомили на сайті відомства. 

А також дотримуватися обмежень щодо переміщення всередині країни, уникати скупчень людей та повідомити про своє місце перебування до найближчої консульської установи України. 

Читайте також:Через коронавірус карантин в Італії розширили на усю країну

Яких рекомендацій слід дотримуватися:

  • Регулярно і ретельно мити руки милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами.
  • Уникати близьких контактів з людьми, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань.
  • Не торкатися руками очей, носа і рота.
  • Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте.
  • Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем.
  • Регулярно протирати поверхню дезінфікуючими засобами.
  • Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;
  • Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);
  • Завжди мити руки після контакту із тваринами.
  • У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш уражених коронавірусом, телефонувати на номер "гарячої" лінії 1500.

Що відомо про коронавірус в Італії?
Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Загальна кількість хворих в Італії понад 9 тисяч людей, з них 463 людини померли. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як турецькі дрони знущаються з російських систем ППО: відео
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
6 березня 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук