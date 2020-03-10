МЗС рекомендує українцям тимчасово не їздити до Італії

Через загострення епідемічної ситуації в Італії, а саме стрімке поширення коронавірусу, МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Італію.

Українцям, які наразі в Італії, варто бути особливо уважними й обережними, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, повідомили на сайті відомства.

А також дотримуватися обмежень щодо переміщення всередині країни, уникати скупчень людей та повідомити про своє місце перебування до найближчої консульської установи України.

Читайте також:Через коронавірус карантин в Італії розширили на усю країну

Яких рекомендацій слід дотримуватися:

Регулярно і ретельно мити руки милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами.

Уникати близьких контактів з людьми, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань.

Не торкатися руками очей, носа і рота.

Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте.

Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем.

Регулярно протирати поверхню дезінфікуючими засобами.

Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;

Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);

Завжди мити руки після контакту із тваринами.

У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш уражених коронавірусом, телефонувати на номер "гарячої" лінії 1500.

Що відомо про коронавірус в Італії?

Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Загальна кількість хворих в Італії понад 9 тисяч людей, з них 463 людини померли. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.