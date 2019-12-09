На Чернігівщині отруїлись троє хлопчиків: один помер

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Отруєння на Чернігівщині / Unsplash

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області через вживання невідомої речовини отруїлись троє дітей. Ймовірно, що діти з'їли борщівник.

8 грудня дітей госпіталізували у реанімаційне відділення у вкрай важкому стані. Наймолодший з хлопців, 2010 року народження, помер через декілька годин, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборони роботи

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Нещасний випадок трапився у селі Стахорщина, Новгород-Сіверського району у Чернігівській області. Троє хлопчиків, 2005, 2007 і 2010 року народження отруїлися невідомою речовиною. 

Їх одразу було госпіталізовано до реанімації у Новгород-Сіверську центральну районну лікарню, проте одного з дітей лікарям врятувати не вдалося. 

Діти на чернігівщині отруїлись борщівником
За попередньою інформацією, діти з'їли борщівник

Ввечері того ж дня двох постраждалих хлопців перевели до Чернігівської обласної дитячої лікарні у стані середньої важкості. 

Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на речницю обласної поліції Юлію Ковтун, за попередньою інформацією діти з'їли корінь борщівника та запили його водою з річки. Нині усі обставини події з'ясовуються, слідчі відкрили кримінальну справу.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Жертви Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Отруєння Діти Кримінальні новини Новини Чернігова Чернігівська область
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