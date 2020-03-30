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На адмінкордоні Донецької області невідомі робили людям "експрес-тести"

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Тестування на коронавірус / 5.ua

На кордоні Дніпропетровської та Донецької областей проводили нібито експрес-тестування на коронавірус COVID-19.

Про це на брифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоровʼя департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко, передає hromadske.

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За його словами таку інформацію він отримав 30 березня. 

 
Начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоровʼя департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко
“На одному з пунктів вʼїзду в Донецьку область з Дніпропетровської, людям пропонували здати швидкий тест – брали краплю крові і потім фотографували негативний тест зі сторінкою паспорта і казали: Ви здорові, можете їхати. Люди вʼїхали, вважали себе здоровими – показували, що у них є цей негативний тест”.

Він додав, що для тесту необхідна сироватка крові – для цього береться кров з вени, яка центрифугується, і лише тоді роблять тест. Тому зробити експрес-тест просто на вулиці неможливо.

Але раніше Чернівецькі вірусологи показали тести, для яких брали кров з пальця, а не з вени. 

Як проводять експрес-тест на коронавірус: дивитися відео

"Я не знаю, хто робив ці тести людям. Мені подзвонили з лабораторного центру Великоновосілківського району Донецької області та сказали, що приїжджають люди з-за кордону та показують у телефоні фотографію їхнього паспорта та швидкого тесту, який показує, що вони здорові. Я просив, щоб мені дали фотографію цього тесту з паспортом, але мені сказали, що це персональні дані, і її мені не можуть надати",
– сказав Педенко.


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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Профілактика захворювань Новини Донецька Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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