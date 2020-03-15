На борт допущені лише здорові люди, – Ляшко про евакуацію українців з Італії

На спецрейсі літака SkyUp, що проводитиме евакуацію українців з Італії, перебуватимуть виключно здорові громадяни. Вони вже пройшли температурний скринінг в Італії, додаткові перевірки проведуть й українські медики, що перебувають на борту спецрейсу.

Так, серед команди спецрейсу є 2 медиків з Центру медицини катастроф. Вони мають швидкі тести для проведення діагностики, безконтактні термометри. Про це під час брифінгу щодо евакуації українців з Італії повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Важливо Евакуація українців з Італії: спецборт SkyUp вже вирушив у Венецію

З Італії в Україну ввечері 15 березня вилетіли 123 людини. Літак SkyUp прибуде в аеропорт "Бориспіль" орієнтовно о 22:30-23:00.

Є можливість провести тести на коронавірус в Італії та по прильоту. Наразі триває спілкування з італійськими медиками. Вони сказали, що провели три види скринінгу і на борт потраплять тільки здорові люди,

– зауважив він.

Водночас, Ляшко додав: усім евакуйованим українцям запропонували підписати згоду на добровільну самоізоляцію.

Всі по прильоту відбудуть її у домашніх умовах. За порушення самоізоляції передбачена певна відповідальність. Адреси цих людей відомі, по них буде здійснюватися вибірковий контроль,

– уточнив Ляшко.

Брифінг стосовно евакуації українців з Італії: відео

Що відомо про евакуацію українців з Італії? Спеціальний борт компанії SkyUp забере майже сотню українських громадян з італійської Венеції 15 березня. Це люди, які раніше намагалися потрапити в Україну, однак автобуси з ними повернули назад до Італії словенські прикордонники. Через суворі карантинні заходи, введені у країнах ЄС через спалах коронавірусу, українці не можуть самотужки повернутися додому.