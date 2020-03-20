На Буковині 1500 людей просять взагалі не виходити з дому через коронавірус
До Чернівецької області повернулося 1500 українців з країн, де вирує коронавірус. Місцева влада закликає їх самоізолюватися.
Про це заявив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу.
Також на тему: Вакцина від коронавірусу: на якій стадії перебувають розробки
Він попросив прибулих громадян стати на облік, оскільки відомості з Чернівців поки відсутні.
Також він попросив усіх цих людей 2-3 тижні перебувати на самоізоляції, щоб не наражати інших людей на небезпеку.
Станом на 20 березня в Чернівецькій області зафіксували 15 випадків захворювання коронавірусом. Це найвищий показник серед усієї України.
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.