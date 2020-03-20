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На Буковині 1500 людей просять взагалі не виходити з дому через коронавірус

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До Чернівців повернулося 1500 заробітчан / 24 Канал

До Чернівецької області повернулося 1500 українців з країн, де вирує коронавірус. Місцева влада закликає їх самоізолюватися.

Про це заявив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу.

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Він попросив прибулих громадян стати на облік, оскільки відомості з Чернівців поки відсутні.

 
Глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук
“Ми сподіваємося на солідарність мешканців Чернівців, міської влади, щоб вони також долучилися до обліку таких осіб, оскільки відомості з Чернівців поки відсутні. Кожна така особа може бути потенційно тією особою, яка переносить цю інфекцію. Нагальне прохання до всіх максимально ізолюватися і залишатися вдома”.

Також він попросив усіх цих людей 2-3 тижні перебувати на самоізоляції, щоб не наражати інших людей на небезпеку. 

Станом на 20 березня в Чернівецькій області зафіксували 15 випадків захворювання коронавірусом. Це найвищий показник серед усієї України. 


Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Лікування Новини Чернівців
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