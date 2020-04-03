На Буковині 8 людей одужали від COVID-19, – голова Чернівецької ОДА

Станом на 3 квітня у Чернівецькій області зафіксували 171 випадок захворювання на коронавірус. На щастя, лікарям вдалось вилікувати вже 8 осіб.

Дані про одужання буковинців свідчать про те, що лікування, яке застосовують наші лікарі, спроможне повертати здоров'я. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

До слова Чернівецьку область закривають на в'їзд і виїзд: виявили ще 28 хворих

"На жаль, зафіксовані також 4 летальні випадки. Тут ми говоримо про сукупність різних хвороб хронічного характеру або надто пізню стадію, коли люди звернулись до лікарів", – пояснив Осачук.

Серед тих пацієтів, які перебувають у наших лікарнях, 5 – у важкому стані. Одна людина підключена до апарту штучної вентиляції легень,

– додав він.

Сергій Осачук про ситуацію з коронавірусом на Буковині: відео

Увага! Станом на 3 квітня в Україні зафіксовані 942 випадки зараження COVID-19. Одужали 19 осіб, 23 – на жаль, померли.



Як відрізнити симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу