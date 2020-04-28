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На Буковині біля лікарні встановили спеціальний тунель, який вбиває віруси: фото, відео

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Спеціальний тунель, який вбиває віруси, на Буковині
Спеціальний тунель, який вбиває віруси, на Буковині / Пресслужба Чернівецької ОДА

У Чернівецькій обласній лікарні встановили тунель, який вбиває бактерії. Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин для дезінфекції. Крім того, лікарі у місті Новоселиця отримали спеціальну капсулу для транспортування хворих із підозрою на коронавірус.

На території Чернівецької обласної лікарні встановили дезінфекційний тунель, повідомили у фейсбуці місцевої ОДА.

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Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії та віруси,
– йдеться у повідомленні.

Після завершення епідемії коронавірусу тунель планують перемістити до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні. Наразі такі пристрої є лише у Чернівцях та Дніпрі.

Тунель на благодійній основі розробили та встановили представники підприємства хімічної промисловості – Василь Куліш та Дмитро Парасій.

На Буковині біля лікарні встановили спеціальний тунель, який вбиває віруси

У Чернівецькій обласній лікарні встановили дезінфекційний тунель: відео

Крім того, лікарі "швидкої" у Новоселиці отримали спеціальний бокс для транспортування хворих із підозрою на COVID-19.

Що відомо про бокс

  • Капсулу виготовили з герметичного матеріалу. Вона оснащена маскою, приладами для подачі кисню, компресором та фільтром, який знезаражує повітря.
  • Крім того, у бокс вмонтували рукавиці-манжети. Вони дають змогу проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим.
  • Важить капсула 16 кілограмів.
  • Майже всі її деталі – українського виробництва.

капсула для транспортування хворих на коронавірус
Капсула для транспортування хворих з підозрою на коронавірус / Пресслужба Чернівецької ОДА

Зверніть увагу! Станом на 28 квітня на Буковині зафіксували 1 429 випадків інфікування коронавірусом Летальних випадків – 33, одужали 79 пацієнтів.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Чернівців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здорове життя Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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