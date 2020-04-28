На Буковині біля лікарні встановили спеціальний тунель, який вбиває віруси: фото, відео
У Чернівецькій обласній лікарні встановили тунель, який вбиває бактерії. Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин для дезінфекції. Крім того, лікарі у місті Новоселиця отримали спеціальну капсулу для транспортування хворих із підозрою на коронавірус.
На території Чернівецької обласної лікарні встановили дезінфекційний тунель, повідомили у фейсбуці місцевої ОДА.
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Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії та віруси,
– йдеться у повідомленні.
Після завершення епідемії коронавірусу тунель планують перемістити до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні. Наразі такі пристрої є лише у Чернівцях та Дніпрі.
Тунель на благодійній основі розробили та встановили представники підприємства хімічної промисловості – Василь Куліш та Дмитро Парасій.
На Буковині біля лікарні встановили спеціальний тунель, який вбиває віруси
У Чернівецькій обласній лікарні встановили дезінфекційний тунель: відео
Крім того, лікарі "швидкої" у Новоселиці отримали спеціальний бокс для транспортування хворих із підозрою на COVID-19.
Що відомо про бокс
- Капсулу виготовили з герметичного матеріалу. Вона оснащена маскою, приладами для подачі кисню, компресором та фільтром, який знезаражує повітря.
- Крім того, у бокс вмонтували рукавиці-манжети. Вони дають змогу проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим.
- Важить капсула 16 кілограмів.
- Майже всі її деталі – українського виробництва.
Капсула для транспортування хворих з підозрою на коронавірус / Пресслужба Чернівецької ОДА
Зверніть увагу! Станом на 28 квітня на Буковині зафіксували 1 429 випадків інфікування коронавірусом Летальних випадків – 33, одужали 79 пацієнтів.