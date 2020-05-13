На Буковині захворіло одномісячне немовля. Зокрема, упродовж останньої доби підтвердили ще 48 випадків.

Загалом від початку спалаху епідемії на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 2444 людини. На жаль, 87 пацієнтап померли від ускладнень. Щоправда, 429 осіб одужали та їх уже виписали. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає 24 канал.

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За його словами, найстарша людина, яка захворіла має 78 років, наймолодшій – 1 місяць. Наразі це наймолодша людина в Україні, яка хворіє на коронавірус. До цього наймолодшим українцем з коронавірусом було 5-місяне немовля з Харківщини.

Зауважимо! Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні. На другому місці йде Київ.



Послаблення карантинних заходів з 11 травня / Інфографіка 24 каналу