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Коронавірус на Буковині: захворіла найменша дитина в Україні

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Ситуація з коронавірусом у Чернівцях залишається складною
Ситуація з коронавірусом у Чернівцях залишається складною / Фото Юлії Ткачук

На Буковині захворіло одномісячне немовля. Зокрема, упродовж останньої доби підтвердили ще 48 випадків.

Загалом від початку спалаху епідемії на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 2444 людини. На жаль, 87 пацієнтап померли від ускладнень. Щоправда, 429 осіб одужали та їх уже виписали. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає 24 канал.

Зверніть увагу У Чернівцях пікетували лікарню, де лежать хворі з COVID-19: що відомо

За його словами, найстарша людина, яка захворіла має 78 років, наймолодшій – 1 місяць. Наразі це наймолодша людина в Україні, яка хворіє на коронавірус. До цього наймолодшим українцем з коронавірусом було 5-місяне немовля з Харківщини

Зауважимо! Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні. На другому місці йде Київ. 

Послаблення карантину інфографіка 24 канал
Послаблення карантинних заходів з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Ігор Саджениця, Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Лікарня Новини Чернівців
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