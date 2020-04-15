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На Буковині коронавірус виявили у тижневого немовляти

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На Буковині коронавірус виявили у тижневого немовляти / volyn24.com

У Чернівецькій області 14 квітня зафіксували 43 нових випадки зараження COVID-19. Найстаршому хворому 72 роки, наймолодшому – 7 днів.

Про те, що на Буковині захворіло тижневе немовля, повідомила директорка департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич, пише "Суспільне".

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За словами Гатрич, наймолодшому хворому на коронавірус у Чернівецькій області всього 7 днів. Недугу немовля підхопило від матері, яка теж була інфікована COVID-19.

Загалом впродовж 14 квітня на Буковині виявили 43 нових випадки інфікування COVID-19. Найстаршому хворому 72 роки.

Коронавірус на Буковині: основне

  • Саме в Чернівцях виявили перший випадок недуги в Україні. Ще 3 березня на коронавірус захворів чоловік, який напередодні подорожував Італією. Він вже одужав.
  • 13 березня у Чернівцях через можливе поширення інфекції оголосили надзвичайну ситуацію.
  • А з 17 березня у місті повністю призупинили рух громадського транспорту.
  • З 1 квітня в області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду.
  • Станом на 15 квітня у Чернівецькій області зафіксували 589 випадків зараження коронавірусом.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Лікування Новини Чернівців Здоров'я Діти
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