На Буковині коронавірус виявили у тижневого немовляти
У Чернівецькій області 14 квітня зафіксували 43 нових випадки зараження COVID-19. Найстаршому хворому 72 роки, наймолодшому – 7 днів.
Про те, що на Буковині захворіло тижневе немовля, повідомила директорка департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич, пише "Суспільне".
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За словами Гатрич, наймолодшому хворому на коронавірус у Чернівецькій області всього 7 днів. Недугу немовля підхопило від матері, яка теж була інфікована COVID-19.
Загалом впродовж 14 квітня на Буковині виявили 43 нових випадки інфікування COVID-19. Найстаршому хворому 72 роки.
Коронавірус на Буковині: основне
- Саме в Чернівцях виявили перший випадок недуги в Україні. Ще 3 березня на коронавірус захворів чоловік, який напередодні подорожував Італією. Він вже одужав.
- 13 березня у Чернівцях через можливе поширення інфекції оголосили надзвичайну ситуацію.
- А з 17 березня у місті повністю призупинили рух громадського транспорту.
- З 1 квітня в області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду.
- Станом на 15 квітня у Чернівецькій області зафіксували 589 випадків зараження коронавірусом.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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