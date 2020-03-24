На Буковині підтвердили ще 13 випадків захворювання на коронавірус
Коронавірус у Чернівецькій області 24 березня підтвердили ще у 13 людей. Тож на сьогодні на Буковині зафіксовано 38 інфікованих коронавіврусом.
Усім захворілим на коронавірус на Буковині надають симптоматичне лікування, повідомив на брифінгу голова ОДА Сергій Осачук.
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Кількість хворих на коронавірус у населених пунктах Буковини:
- Колінківці – 12
- Хотин – 1
- Брусниця – 7
- Лужани – 4
- Великий Кучурів – 2
- Їживці - 1
- Заставна – 2
- Юрківці – 1
- Кам’янка – 1
- Луківці – 1
- Топопрівці – 1
- Чернівці – 2
Зауважимо, що станом на 100:00 24 березня в Україні було зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус. Померли від недуги 3 людей.
Статистика захворювання і смертності від коронавірусу в Україні:
Дивіться відеозвернення Осачука щодо коронавірусу на Буковині:
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