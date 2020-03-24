На Буковині підтвердили ще 13 випадків захворювання на коронавірус

Коронавірус у Чернівецькій області 24 березня підтвердили ще у 13 людей. Тож на сьогодні на Буковині зафіксовано 38 інфікованих коронавіврусом.

Усім захворілим на коронавірус на Буковині надають симптоматичне лікування, повідомив на брифінгу голова ОДА Сергій Осачук.

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Кількість хворих на коронавірус у населених пунктах Буковини:

Колінківці – 12

Хотин – 1

Брусниця – 7

Лужани – 4

Великий Кучурів – 2

Їживці - 1

Заставна – 2

Юрківці – 1

Кам’янка – 1

Луківці – 1

Топопрівці – 1

Чернівці – 2

Зауважимо, що станом на 100:00 24 березня в Україні було зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус. Померли від недуги 3 людей.

Статистика захворювання і смертності від коронавірусу в Україні:

Дивіться відеозвернення Осачука щодо коронавірусу на Буковині: