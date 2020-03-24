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На Буковині підтвердили ще 13 випадків захворювання на коронавірус

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На Буковині підтвердили ще 13 випадків захворювання на коронавірус / konkurent.in.ua

Коронавірус у Чернівецькій області 24 березня підтвердили ще у 13 людей. Тож на сьогодні на Буковині зафіксовано 38 інфікованих коронавіврусом.

Усім захворілим на коронавірус на Буковині надають симптоматичне лікування, повідомив на брифінгу голова ОДА Сергій Осачук.

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Кількість хворих на коронавірус у населених пунктах Буковини:

  • Колінківці – 12
  • Хотин – 1
  • Брусниця – 7
  • Лужани – 4
  • Великий Кучурів – 2
  • Їживці - 1
  • Заставна – 2
  • Юрківці – 1
  • Кам’янка – 1
  • Луківці – 1
  • Топопрівці – 1
  • Чернівці – 2

Зауважимо, що станом на 100:00 24 березня в Україні було зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус. Померли від недуги 3 людей.

Статистика захворювання і смертності від коронавірусу в Україні:

Дивіться відеозвернення Осачука щодо коронавірусу на Буковині:

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини Чернівців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Лікування
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