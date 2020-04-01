На Буковині від коронавірусу лікується італієць

У Чернівецькій області нині лікується громадянин Італії, який захворів на коронавірус. З ним працюють українські медики.

Про підтверджений випадок інфікування італійця на Буковині розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Важливо В Україні підтвердили 645 випадків зараження коронавірусом

Він порівняв цю ситуацію з протилежними випадками за кордоном. Мовиться про громадян України, які захворіли й проходять лікування за межами нашої держави.

Ми знаємо про такі випадки. Зокрема українці є серед хворих, які зараз у лікарнях Італії. Зі свого боку ми маємо випадок, коли італієць лікується у Чернівецькій області. Наші лікарі допомагають йому повернути здоров'я,

– розповів Осачук.

Водночас наразі незрозуміло, де саме захворів іноземець – в Італії чи у Чернівецькій області.

Звернення Сергія Осачука: дивіться відео

Що відомо про коронавірус на Буковині?Саме у Чернівецькій області був перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. І саме Буковина першою вдалася до різних обмежувальних заходів.



Нині ж там офіційно підтвердили вже 104 випадки захворювання на коронавірус. Через хворобу там померли двоє людей. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у 645 людей.



Як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу