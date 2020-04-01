На Буковині від коронавірусу лікується італієць
У Чернівецькій області нині лікується громадянин Італії, який захворів на коронавірус. З ним працюють українські медики.
Про підтверджений випадок інфікування італійця на Буковині розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
Важливо В Україні підтвердили 645 випадків зараження коронавірусом
Він порівняв цю ситуацію з протилежними випадками за кордоном. Мовиться про громадян України, які захворіли й проходять лікування за межами нашої держави.
Ми знаємо про такі випадки. Зокрема українці є серед хворих, які зараз у лікарнях Італії. Зі свого боку ми маємо випадок, коли італієць лікується у Чернівецькій області. Наші лікарі допомагають йому повернути здоров'я,
– розповів Осачук.
Водночас наразі незрозуміло, де саме захворів іноземець – в Італії чи у Чернівецькій області.
Звернення Сергія Осачука: дивіться відео
Що відомо про коронавірус на Буковині?Саме у Чернівецькій області був перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. І саме Буковина першою вдалася до різних обмежувальних заходів.
Нині ж там офіційно підтвердили вже 104 випадки захворювання на коронавірус. Через хворобу там померли двоє людей. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у 645 людей.
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