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На Буковині від коронавірусу лікується італієць

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У Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 104 людей / theverge.com

У Чернівецькій області нині лікується громадянин Італії, який захворів на коронавірус. З ним працюють українські медики.

Про підтверджений випадок інфікування італійця на Буковині розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Важливо В Україні підтвердили 645 випадків зараження коронавірусом

Він порівняв цю ситуацію з протилежними випадками за кордоном. Мовиться про громадян України, які захворіли й проходять лікування за межами нашої держави.

Ми знаємо про такі випадки. Зокрема українці є серед хворих, які зараз у лікарнях Італії. Зі свого боку ми маємо випадок, коли італієць лікується у Чернівецькій області. Наші лікарі допомагають йому повернути здоров'я,
– розповів Осачук.

Водночас наразі незрозуміло, де саме захворів іноземець – в Італії чи у Чернівецькій області.

Звернення Сергія Осачука: дивіться відео

Що відомо про коронавірус на Буковині?Саме у Чернівецькій області був перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. І саме Буковина першою вдалася до різних обмежувальних заходів.

Нині ж там офіційно підтвердили вже 104 випадки захворювання на коронавірус. Через хворобу там померли двоє людей. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у 645 людей.

епідемія коронавірусу, як уберегтися
Як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Новини Чернівців Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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