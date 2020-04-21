На Буковині від коронавірусу з різницею в день померли двоє молодих братів
Від коронавірусу в Чернівецькій області з різницею в день померли двоє молодих братів. Молодший брат помер 19 квітня, сьогодні – 21 квітня помер старший брат 25 років, у якого також підозрювали коронавірусну інфекцію, він 10 днів перебував на штучній вентиляції легенів.
Про це повідомив глава Чудейської об'єднаної територіальної громади Анатолій Піцул, пише Чернівецький промінь.
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21 квітня у Сторожинецькій ЦРЛ з підозрою на COVID-19 помер 25-річний пацієнт з села Їжівців. Відомо, що хлопець мав важкий перебіг коронавірусної хвороби та був підключений до апарату ШВЛ. Померлий буковинець – брат 19-річного хлопця, який помер увечері 19 квітня.
У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на інвазійній вентиляції легень понад 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько і бабуся хлопців. У Їжівцях двох братів ховають сьогодні,
– повідомив Анатолій Піцул.
Результати лабораторного тестування на коронавірус ще невідомі.
Важливо! Станом на 21 квітня в Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 наблизилася до тисячі: захворювання підтвердили у 988 людей. Померли через складний перебіг коронавірусної хвороби в області – 8 буковинців.
Перебіг коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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