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На Буковині від коронавірусу з різницею в день померли двоє молодих братів

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Від коронавірусу померли два брати / УНН

Від коронавірусу в Чернівецькій області з різницею в день померли двоє молодих братів. Молодший брат помер 19 квітня, сьогодні – 21 квітня помер старший брат 25 років, у якого також підозрювали коронавірусну інфекцію, він 10 днів перебував на штучній вентиляції легенів.

Про це повідомив глава Чудейської об'єднаної територіальної громади Анатолій Піцул, пише Чернівецький промінь.

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21 квітня у Сторожинецькій ЦРЛ з підозрою на COVID-19 помер 25-річний пацієнт з села Їжівців. Відомо, що хлопець мав важкий перебіг коронавірусної хвороби та був підключений до апарату ШВЛ. Померлий буковинець – брат 19-річного хлопця, який помер увечері 19 квітня.

У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на інвазійній вентиляції легень понад 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько і бабуся хлопців. У Їжівцях двох братів ховають сьогодні,
– повідомив Анатолій Піцул.

Результати лабораторного тестування на коронавірус ще невідомі.

Важливо! Станом на 21 квітня в Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 наблизилася до тисячі: захворювання підтвердили у 988 людей. Померли через складний перебіг коронавірусної хвороби в області – 8 буковинців. 

Перебіг коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Новини Чернівців Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я
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