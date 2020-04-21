На Буковині виявили вже понад тисячу випадків коронавірусу
У Чернівецькій області підтвердили ще 65 нових випадків зараження COVID-19. Загалом на коронавірус у регіоні захворіла 1 тисяча 53 людей.
Про кількість хворих станом на вечір 21 квітня у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом,
– зазначив Осачук.
Тому тепер загальна чисельність інфікованих в області – 1 тисяча 53 людини.
До слова, Буковина залишається регіоном, де наразі виявили найбільше випадків зараження вірусом.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про хворих на COVID-19 на Буковині: відео
Коронавірус у Чернівецькій області: основне
- Інфекція охопила 9 з 11 районів області.
- Від недуги померли 8 людей.
- Більшість хворих – старшого віку.
- Через коронавірус в Чернівецькій області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду.
- Перший випадок зараження COVID-19 у регіоні виявили 3 березня. Заразився чоловік середнього віку з Чернівців. Напередодні він подорожував Італією. Хворий вже одужав.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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