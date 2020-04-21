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На Буковині виявили вже понад тисячу випадків коронавірусу

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Кількість хворих на коронавірус на Буковині – 1 тисяча 53 людей / dyvys.info

У Чернівецькій області підтвердили ще 65 нових випадків зараження COVID-19. Загалом на коронавірус у регіоні захворіла 1 тисяча 53 людей.

Про кількість хворих станом на вечір 21 квітня у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом,
– зазначив Осачук.

Тому тепер загальна чисельність інфікованих в області – 1 тисяча 53 людини.

До слова, Буковина залишається регіоном, де наразі виявили найбільше випадків зараження вірусом.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про хворих на COVID-19 на Буковині: відео

Коронавірус у Чернівецькій області: основне

  • Інфекція охопила 9 з 11 районів області.
  • Від недуги померли 8 людей.
  • Більшість хворих – старшого віку.
  • Через коронавірус в Чернівецькій області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду.
  • Перший випадок зараження COVID-19 у регіоні виявили 3 березня. Заразився чоловік середнього віку з Чернівців. Напередодні він подорожував Італією. Хворий вже одужав.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Чернівців Здоров'я Лікування
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