На Буковині виявили вже понад тисячу випадків коронавірусу

У Чернівецькій області підтвердили ще 65 нових випадків зараження COVID-19. Загалом на коронавірус у регіоні захворіла 1 тисяча 53 людей.

Про кількість хворих станом на вечір 21 квітня у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом,

– зазначив Осачук.

Тому тепер загальна чисельність інфікованих в області – 1 тисяча 53 людини.

До слова, Буковина залишається регіоном, де наразі виявили найбільше випадків зараження вірусом.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про хворих на COVID-19 на Буковині: відео

Коронавірус у Чернівецькій області: основне

Інфекція охопила 9 з 11 районів області.

Від недуги померли 8 людей.

Більшість хворих – старшого віку.

Через коронавірус в Чернівецькій області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду.

Перший випадок зараження COVID-19 у регіоні виявили 3 березня. Заразився чоловік середнього віку з Чернівців. Напередодні він подорожував Італією. Хворий вже одужав.





Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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